Babiš pomáhá Putinovi. Je proti výdajům na obranu, řekl Fiala pro Financial Times

9:13 , aktualizováno 9:13

Díky české muniční iniciativě by se letos na Ukrajinu podle českého premiéra Petra Fialy mělo dostat podobné množství nábojů ráže 155 mm jako loni, kdy jich bylo 520 tisíc. Předseda ODS vyjádřil optimismus ohledně úspěchu a obvinil šéfa opozičního hnutí ANO Andreje Babiše z podpory Putinova režimu. Fiala se do svého soka pustil v rozhovoru pro britský list Financial Times.