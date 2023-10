„Nyní je to žádoucí.“ Fiala podpořil přesun české ambasády do Jeruzaléma

Premiér Petr Fiala podporuje přesun české ambasády v Izraeli do Jeruzaléma. Nyní by to považoval za žádoucí krok. „O konkrétním postupu v této situaci budu chtít jednat s koaličními partnery,“ uvedl na sociální síti X. Přemístění podporují lidovci, v principu je pro i šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. O přesun ambasády dříve usiloval také bývalý prezident Miloš Zeman.