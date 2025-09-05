Nesmí ohrozit průmysl. Fiala vyzval opět EU k přehodnocení klimatické politiky

Oba politici se setkali v Arnoldově vile v rámci Costovy cesty po členských státech unie.
„Bavili jsme se například o klimatické politice EU, kterou je třeba přehodnotit tak, aby neohrožovala evropský průmysl. Nestačí o tom ale jenom mluvit a kritizovat - naše vláda předkládá konkrétní návrhy a daří se nám pro ně získávat podporu dalších států, aktuálně například v otázce emisních povolenek ETS 2,“ uvedl Fiala. Jde o zavedení povolenek na individuální vytápění domácností fosilními palivy a rovněž na dopravu, tedy na benzin a naftu.
Fiala sdělil, že v debatě zdůrazňoval potřebu snížení cen energií v Evropě, nastartování evropské ekonomiky a rušení zbytečných regulací a byrokracie.
„Věnovali jsme se i zahraniční politice a bezpečnosti, ať už jde o Ukrajinu, Blízký východ nebo vztahy s USA,“ dodal ministerský předseda.
Obdobně se vyjádřil Costa. „Naše dnešní výměna názorů se zaměřila na naši podporu Ukrajiny, potřebu vybudovat silnější evropskou ekonomiku a rozvíjet partnerství s našimi mezinárodními partnery. Diskutovali jsme také o situaci na Blízkém východě,“ uvedl.
Fiala přijel ke známé vile Tugendhat v Černých polích kolem 16:15, kde ho mimo jiné přivítal ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc. O několik minut později dorazil i Costa. Společně si nejprve prohlédli vilu Tugendhat, poté se propojenou zahradou přesunuli k sousední Arnoldově vile. Arnoldova vila nedávno prošla rekonstrukcí za 130 milionů korun. Dům stojí v těsné blízkosti zpřístupněných vil Tugendhat a Löw-Beer, je však starší.
Costa tento týden zahájil cestu po státech EU, kde diskutuje o současném dění a budoucích prioritách unie. Cesta nazvaná Tour de Capitales má Costovi pomoci shromáždit názory hlav států a vlád a připravit půdu pro nadcházející Evropské rady a mezinárodní summity.