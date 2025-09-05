Nesmí ohrozit průmysl. Fiala vyzval opět EU k přehodnocení klimatické politiky

Autor: ,
  21:12aktualizováno  21:12
Premiér Petr Fiala (ODS) mluvil v pátek v Brně s předsedou Evropské rady Antóniem Costou mimo jiné o unijní klimatické politice. Je třeba ji přehodnotit tak, aby neohrožovala průmysl, uvedl Fiala na sociální síti X. Costa na stejné síti napsal, že jednání se týkalo také podpory Ukrajiny, jež čelí čtvrtým rokem ruské vojenské agresi, evropské ekonomiky či situace na Blízkém východě.
Premiér Petr Fiala a ministr životního prostředí Petr Hladik z KDU-ČSL po...

Premiér Petr Fiala a ministr životního prostředí Petr Hladik z KDU-ČSL po jednání vlády (25. června 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Oba politici se setkali v Arnoldově vile v rámci Costovy cesty po členských státech unie.

„Bavili jsme se například o klimatické politice EU, kterou je třeba přehodnotit tak, aby neohrožovala evropský průmysl. Nestačí o tom ale jenom mluvit a kritizovat - naše vláda předkládá konkrétní návrhy a daří se nám pro ně získávat podporu dalších států, aktuálně například v otázce emisních povolenek ETS 2,“ uvedl Fiala. Jde o zavedení povolenek na individuální vytápění domácností fosilními palivy a rovněž na dopravu, tedy na benzin a naftu.

Fiala sdělil, že v debatě zdůrazňoval potřebu snížení cen energií v Evropě, nastartování evropské ekonomiky a rušení zbytečných regulací a byrokracie.

„Věnovali jsme se i zahraniční politice a bezpečnosti, ať už jde o Ukrajinu, Blízký východ nebo vztahy s USA,“ dodal ministerský předseda.

Obdobně se vyjádřil Costa. „Naše dnešní výměna názorů se zaměřila na naši podporu Ukrajiny, potřebu vybudovat silnější evropskou ekonomiku a rozvíjet partnerství s našimi mezinárodními partnery. Diskutovali jsme také o situaci na Blízkém východě,“ uvedl.

Fiala přijel ke známé vile Tugendhat v Černých polích kolem 16:15, kde ho mimo jiné přivítal ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc. O několik minut později dorazil i Costa. Společně si nejprve prohlédli vilu Tugendhat, poté se propojenou zahradou přesunuli k sousední Arnoldově vile. Arnoldova vila nedávno prošla rekonstrukcí za 130 milionů korun. Dům stojí v těsné blízkosti zpřístupněných vil Tugendhat a Löw-Beer, je však starší.

Costa tento týden zahájil cestu po státech EU, kde diskutuje o současném dění a budoucích prioritách unie. Cesta nazvaná Tour de Capitales má Costovi pomoci shromáždit názory hlav států a vlád a připravit půdu pro nadcházející Evropské rady a mezinárodní summity.

