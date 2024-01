Kličky s dary nadaci blízké ODS. Na podivné transakce „Fialovy“ záložny upozornili už dřív evropští investigativci

Nepřiznaných 950 tisíc korun v Podnikatelské družstevní záložně (PDZ), které se neobjevily v majetkovém přiznání premiéra Petra Fialy (ODS), vedlo k sérii zjištění o inkriminovaném finančním ústavu. PDZ se stala terčem cifršpionů i kontroly ČNB.

Své vklady v ní mělo mnoho prominentů ODS od bývalého ministra zdravotnictví Luďka Rubáše až po exšéfa poslaneckého klubu Petra Tluchoře. Operacemi v PDZ se zabývají i ukrajinské úřady kvůli zmizení 14 milionů eur určených na nákup dělostřelecké munice.

Jak zjistily Lidovky.cz, loni o „Fialově“ záložně psal bruselský investigativní web Follow the Money. A to kvůli podezření, že firmy spojené s PDZ a jejím manažerem Kamilem Bahbouhem obcházejí pravidla pro financování evropské politické nadace New Direction blízké ODS.