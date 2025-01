Přestaňme plakat, daně jsou nízké, řekl Fiala. Cítí chybu s předvolebními sliby

Premiér v Partii komentoval nejnovější volební průzkum agentury STEM, který opět největší procentuální zisk přisoudil hnutí ANO, a to téměř 34 procent. Koalice SPOLU by byla druhá s 18 procenty. Konkrétní čísla v průzkumech podle Fialy nejsou relevantní, přiznal ale znepokojení z trendu klesající obliby vlády.

„Jednu chybu jsem udělal. Jsem si jí vědom. Když Rusko zaútočilo na Ukrajinu, měl jsem jasně veřejnosti říct, že žádné předvolební sliby neplatí. Že je tu válka a budeme postupovat tak, abychom tím Českou republiku provedli,“ litoval Fiala.

„Já jsem se poctivě snažil říkat, že sliby dodržíme i navzdory těm mimořádným situacím. Do značné míry se nám to povedlo. Jen teď někdo vezme volební program, strana 18, věta třetí a začne vyčítat, co jsme nesplnili,“ pokračoval předseda vlády. Z využití nepříznivé situace pro kritiku namísto podpory obvinil opozici.

Vláda podle Fialy do voleb skutečně naplní 93 procent programového prohlášení, jak už dříve avizoval. Číslo však bylo ve veřejném prostoru relativizováno, i kvůli zahrnuté zpackané digitalizaci stavebního řízení.

„Bylo to (prohlášení o 93 procentech) řečeno s dobrým úmyslem. A třeba se i nepovedlo. Každému se něco nepovede. Ale to, že programové prohlášení vlády plníme, platí,“ sdělil předseda vlády. „Z digitalizace stavebního řízení jsem jako první vyvodil důsledky já,“ dodal.

„Energie nejdražší nejsou, daně máme nízké“

Fiala se dál vyjadřoval k otázce, jak dokáže nespokojené voliče přesvědčit, že nerezignoval na zájmy podnikatelů.

„Říkat, že podnikatelé mají špatné podmínky kvůli nejdražším energiím, není pravdivé. Energie nejdražší nemáme, daně patří k nejnižším v Evropě,“ odpověděl s dodatkem, že to neplatí pro energie do domácností, které pouze svítí. „Přestaňme plakat,“ zopakoval několikrát.

„Udělali jsme řadu opatření, které jsme podnikatelům slíbili a oni po nich volali. To se projevuje na ekonomickém růstu a ještě lépe to uvidíme v příštím roce.“

Ačkoliv podmínky pro podnikatele Fiala vidí jako dobré, propad průmyslu ho „klidným nenechává“, řekl. „Je to dáno tím, že jsme tři desítky let výrazně ekonomicky závislí na tom, co se děje v Německu. Máme nyní dvě možnosti. Buď si řekneme, že se s tím nic nedá dělat, anebo půjdeme alternativní cestou. Moje vláda jde tou alternativní cestou,“ komentoval.

Řešením je podle premiéra snižovat závislost na automobilovém průmyslu a rozvíjet čipy a jadernou energetiku. „Jsme schopni se tady postavit na vlastní nohy,“ poznamenal.

Fiala opět podpořil výdaje na obranu

Vláda chce podle Fialy do voleb stihnout prosadit hlavně takzvanou flexinovelu zákoníku práce, trestní či energetickou novelu a reformu dávek. Hodlá také podepsat smlouvu na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany.

Premiér mimo jiné v Partii opět podpořil debatu o navýšení výdajů na obranu na tři procenta HDP. Česko podle něj nemůže v zaručení bezpečnosti v rámci Severoatlantické alianci už dále spoléhat pouze na Spojené státy. V souvislosti sdělil, že inaugurace Donalda Trumpa se na přání nastupujícího prezidenta za Česko zúčastní pouze velvyslanec.