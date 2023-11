Fiala vynechá oslavy 17. listopadu. Jsem nemocný, omluvil se

„Vážení přátelé, zítřejší Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva je pro mě osobně nejkrásnějším státním svátkem. Připomínáme si mj. pád komunistického režimu a návrat svobody a demokracie do naší země. Myslíme na všechny statečné lidi, kteří se dokázali postavit oběma totalitním diktaturám,“ napsal na svůj profil na sociální síti X Fiala.

„Slavíme to, že už více než tři desetiletí máme možnost svobodně uskutečňovat svoje cíle a sny a že osud naší země záleží jen a jen na nás. Bohužel mi letos nemoc nedovolí, abych se oslav jako každoročně zúčastnil osobně. Mrzí mě to, ale myslí a srdcem budu se všemi, pro které je 17. listopad stejně tak důležitý jako pro mě,“ omluvil se premiér.

K pracovnímu programu se plánuje naplno vrátit začátkem příštího týdne.

Premiér kvůli nemoci chyběl mimo jiné i na středečním pravidelném jednání vlády či na sněmovní schůzi, která začala v úterý odpoledne.

Mluvčí vlády Václav Smolka v úterý řekl, že Fialovo onemocnění není vážné. Program museli v předchozích dnech kvůli nemoci zrušit i ministr školství Mikuláš Bek a ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák.

V minulosti oslavy vynechal i Zeman

Dokonce i bývalý prezident Miloš Zeman vynechal v minulých letech oslavy 17. listopadu. Podle něj se společnost soustředila na jeden konkrétní den a nic dalšího ji nezajímalo.

„Sedmnáctého listopadu budu mlčet,“ řekl v roce 2018 Zeman v rozhovoru pro Blesk.cz. Podle prezidenta nebylo důležité jedno konkrétní datum, ale to, co následovalo potom. „Například po mnichovské dohodě následovala druhá republika, což bylo vyvření toho nejodpornějšího, co bylo v české společnosti,“ řekl.

Také v roce 2020 se Zeman nevypravil v Mezinárodní den studentstva na Národní třídu. Vystačil si s rozhovorem pro internetové Parlamentní listy. Natočili ho na zámku v Lánech a publikovali 17. listopadu. Kytici k pamětní desce na Národní třídu za Hrad odnesl tehdejší ředitel Sekce administrativní Kanceláře prezidenta republiky Jan Novák.