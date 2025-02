Pavel přijal Fialu na Hradě. Musíme zvýšit výdaje na obranu, shodli se

„Shodujeme se na potřebném navýšení výdajů na obranu. Jsem přesvědčen, že naším cílem musí být minimálně tři procenta hrubého domácího produktu (HDP) během několika dalších let,“ uvedl Fiala.

V úterý premiér řekl, že realistické je zvyšování výdajů na obranu o 0,2 procenta HDP ročně, dosažení tří procent HDP je záležitostí několika let. „Považuji to za nutnou investici do naší bezpečnosti, ale i příležitost k posílení růstu české ekonomiky,“ doplnil ve čtvrtek.

K výdajům na obranu ve výši minimálně dvou procent HDP se lídři zemí NATO zavázali v září 2014 na summitu ve Walesu. Dvě a více procent HDP vydalo na obranu v loňském roce podle oficiálních odhadů NATO 23 členských zemí z 32. Česko podle ministerstva obrany v roce 2024 tento závazek poprvé splnilo.

Po nedávných americko-ruských rozhovorech v Rijádu vyvstaly obavy z toho, že do vyjednávání o válce na Ukrajině nebude přizvána napadená země ani Evropa. Americký prezident Donald Trump se v posledních dnech také ostře vymezoval vůči ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, jehož nazval diktátorem.

Pavel se v pondělí přes video připojil na mezinárodní konferenci v Kyjevě při příležitosti třetího výročí ruské invaze na Ukrajinu, které se zúčastnili i lídři EU a některých států osobně. Ve středu se zase Fiala zúčastnil videokonference prezidentů a premiérů zemí EU s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, který přednesl zprávu o pondělním setkání s Trumpem. Příští čtvrtek se koná mimořádný summit EU.

Co se týče situace na Blízkém východě, v sobotu skončí první fáze příměří, v jejímž rámci si Izrael a palestinské teroristické hnutí Hamás předávají rukojmí a vězně. Zatím není jasné, co bude následovat. Na návštěvě Izraele je od středy ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.).

Pavel s Fialou se sešli i minulý týden v úterý, kdy podle Hradu jednali o vývoji války na Ukrajině, platech ústavních činitelů, bezpečnosti a armádě. Debatovali pravděpodobně i o sporech o vývoz dronů na Ukrajinu, v souvislosti s nímž orgány činné v trestním řízení prověřují podezření.

Jde například o možné zneužívání diplomatických pasů či údajný nelegální vývoz dronů českými vojáky. S ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) chce prezident podle dřívějšího vyjádření záležitost řešit tento týden.