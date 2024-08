Rok 1968 byl obdobím statečnosti, řekl premiér Fiala k filmu Vlny

Projekce filmu Vlny k výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa za účasti premiéra Petra Fialy, prezidenta Petra Pavla a předsedy Senátu Miloše Vystrčila. (21. srpna 2024) foto: ČTK

Na rok 1968 a na jeho tragické události by se lidé neměli dívat jen jako na období zmařených nadějí a snů, ale také jako na období neuvěřitelné osobní statečnosti lidí, kteří se do poslední chvíle snažili bránit svobodu a pravdu. Premiér Petr Fiala (ODS) to řekl před zahájením promítání filmu Vlny na zahradě Strakovy akademie.