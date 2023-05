Neshody Černochové s Řehkou řešil Fiala. Cílem je silná armáda, řekli po schůzce

Schůzka ve Strakově akademii trvala zhruba hodinu, žádný z účastníků po ní s médii nemluvil.

„Probrali jsme probrali aktuální témata týkající se resortu obrany a řešili jsme, jak zlepšit spolupráci mezi civilní a vojenskou částí resortu. Všichni jsme se shodli, že naším společným a nejvyšším zájmem je silná a moderní armáda a podle toho budeme postupovat,“ napsal Fiala na Twitteru.

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek uvedl, že zaznamenal problémy mezi Černochovou a náčelníkem generálního štábu armády, nechce do toho ale vstupovat dřív, než bude problémy řešit premiér.

„Až budu znát jeho výsledky, tak teprve potom já můžu podniknout další kroky,“ řekl prezident při dnešní návštěvě Jihlavy na dotaz novinářů. Pavel řekl, že jako vrchní velitel by byl rád, aby ozbrojené síly byly stabilní a bojeschopné, a nechtěl by, aby se problémy, které se mají řešit uvnitř, řešily cestou médií, případně veřejnosti.

Fiala ve středu uvedl, že armáda i ministerstvo obrany čelí obrovským výzvám v souvislosti s válkou na Ukrajině a modernizací armády, což s sebou může přinášet určitou nervozitu. Čtvrteční schůzka měla podle Fialy ukázat, že žádné rozpory nejsou a všichni táhnou za jeden provaz a pracují ve prospěch české bezpečnosti.

„Armáda, ministerstvo obrany musí v současné době řešit obrovské výzvy. Všichni klíčoví jsou si vědomi své odpovědnosti,“ prohlásil ve středu Fiala po jednání vlády. Ministryně obrany Černochová, která v té chvíli stála vedle něj na tiskové konferenci, nijak konflikt s Řehkou ani Fialova slova nekomentovala.

To, že chtěl Řehka kvůli neshodám s Černochovou rezignovat, vyšlo najevo v minulých dnech. Náčelník generálního štábu měl údajně pocit, že šéfka resortu překračuje své kompetence a zasahuje do jeho pravomocí. Fiala mu to však ještě stihl rozmluvit, informovala minulý týden některá média. Ani jeden z aktérů informaci nepotvrdil, ale ani nevyvrátil.