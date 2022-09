Fiala přednese projev o energiích. Nešťastný, ale nutný krok, míní pirátka

Bývalý šéf Sněmovny Radek Vondráček z opozičního ANO označil projev za „hrubé zneužití funkce premiéra“. Vystoupení je podle něj „v rozporu se zákonem, v rozporu s férovou kampaní a v rozporu s principem rovného přístupu k veřejnoprávním médiím“.

V nedělní debatě na televizi CNN Prima News uvedl, že Fialův mimořádný projev pochopí v jediném případě, a to pokud se omluví a společně s celou vládou odstoupí.

„Je to mezní situace. Mít mimořádný projev teď, když nic mimořádného není? Měl by s tím jít do Poslanecké sněmovny, tam by to bylo relevantní,“ zlobil se Radek Vondráček v pořadu Partie Terezie Tománkové. „Kdyby se něco takového stalo za nás, propukla by strašná hysterie,“ dodal.

Podle poslankyně ANO Kláry Dostálové mohl v pátek Fiala využít prostoru v Poslanecké sněmovně a informace lidem sdělit touto cestou, protože ČT dění ve Sněmovně živě vysílala.

V nedělní Partii Terezie Tománkové na Primě s názorem Dostálové souhlasila také poslankyně z hnutí SPD Karla Maříková, která taktéž projev označila za zneužití funkce.

Místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová z pirátské strany v Partii připustila, že před volbami jde o nešťastný, ale nutný Fialův krok. Podle ní je důležité, aby premiér lidem schválená opatření v mimořádném projevu vysvětlil. „Přenos ze Sněmovny nesleduje tak velké množství lidí,“ vysvětlila.

Fiala kritiku kvůli projevu odmítá. „Hlavní rozhodnutí ohledně zastropování cen (elektřiny a plynu) probíhala tento týden, v pondělí na vládě a v pátek v Poslanecké sněmovně. Ale to pan Babiš moc dobře ví. A pamatuje si i to, kdy v době covidu dělal projevy on,“ uvedl.

Andrej Babiš například v září 2020 vystoupil s projevem necelé dva týdny před krajskými volbami. V projevu tehdy přiznal některé chyby ve vládním rozhodování při epidemii covidu-19.

Premiér odmítl i faktické výtky vůči rozhodnutí vlády zastropovat ceny silové elektřiny na šesti korunách za kilowatthodinu a cenu plynu na třech korunách za kilowatthodinu pro maloodběratele.

„Ne, nemělo smysl zastropovat ceny v první polovině tohoto roku. Ne, plošné zastropování cen pro všechny domácnosti a firmy bez výjimky si prostě nemůžeme dovolit,“ uvedl. I nynější opatření je drahé a nevyřeší energetickou krizi, ale žádná jednoduchá cesta neexistuje, doplnil.