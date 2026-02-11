Fiala oznámil další plány. Nebude kandidovat do Senátu ani na Hrad

Autor:
  11:30aktualizováno  11:36
Bývalý premiér a šéf ODS Petr Fiala oznámil, že v nadcházejících volbách nebude kandidovat na prezidenta ani do Senátu. Podle svých slov chce nadále působit jako poslanec. „K tomu, abych byl v politice a veřejném životě aktivní, nepotřebuji nutně mít v každé chvíli nějaké funkce,“ dodal Fiala. Oznámil také založení think-tanku, který nazval Politické fórum.

Fiala ve středu na sociální síti X sdělil, že chce nadále zůstat poslancem, protože si váží důvěry a podpory od svých voličů.

„Několikrát jsem řekl, že prezident Pavel dělá svou práci dobře, a na těchto slovech nemám co měnit. Má případná kandidatura by pouze tříštila hlasy prozápadních a prodemokratických voličů a napomáhala silám, které se snaží oslabit demokracii, svobodu a nezávislost naší země,“ podotkl.

Petr Fiala na kongresu ODS. (17. ledna 2026)
Nový předseda ODS Martin Kupka přijímán gratulaci od svého předchůdce v čele strany, expremiéra Petra Faily.
Petr Fiala a Martin Kupka na kongresu ODS. (17. ledna 2026)
Petr Fiala a Miloš Vystrčil na kongresu ODS. (17. ledna 2026)
33 fotografií

Z Obchodního rejstříku vyplývá, že bývalý premiér 4. února založil think-tank Politické fórum Petra Fialy. Jako ředitel je uveden František Crha, který je jeho dlouhodobým spolupracovníkem.

Podle Fialy nemá jeho think-tank ambici konkurovat zavedeným politickým stranám. „Cílem je vytvářet otevřený prostor pro všechny, kterým záleží na demokratické, svobodné a prosperující České republice. Naší ambicí je systematicky rozvíjet, kultivovat a popularizovat myšlenky svobody a demokracie, zejména mezi mladými lidmi,“ přiblížil bývalý premiér.

V prosincovém rozhovoru pro iDNES.cz Fiala připustil, že se na něj řada lidí obrací s tím, že by měl kandidovat na prezidenta, už tehdy ale tuto možnost vylučoval.

„Uvidíme, co budoucnost přinese, ale chci dělat obě věci, chci působit na univerzitě, chci se hodně věnovat mladým lidem, ale zůstávám i v politice, budu působit jako poslanec a budu hledat způsoby a přemýšlet nad způsoby, jak nenechat tuto zemi populistům a extremistům,“ řekl Fiala.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.