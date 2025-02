Fiala řekl, že se ohradil vůči útoku ze Slovenska. Jen podání ruky, tvrdí Fico

Fico v pátek opět obvinil ČR, že její politici a média zasahují do vnitřních záležitostí Slovenska. Fiala a ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) jeho tvrzení odmítli. Fiala v neděli doplnil, že kritika takových aktivit, které nejsou v zájmu ČR, není vměšováním do slovenských vnitřních záležitostí.

„Česko-slovenské vztahy jsou výborné, pokud jde o vztahy mezi společnostmi. A nakonec funguje veškerá nutná spolupráce i na politické rovině,“ řekl ve středu premiér.

S Ficem se v Belgii setkal neformálně. „Vyjádřil jsem svoji nespokojenost s jeho útokem vůči České republice, českým politikům, českým médiím. To je všechno, co se k tomu dá říct,“ podotkl Fiala.

Se Slovenskem je podle premiéra nutné nadále standardně komunikovat. Fiala podle svých slov patří k politikům, kteří nikdy nezasahují do vnitřních záležitostí Slovenska a nikomu nedoporučují, koho mají tamní občané volit. Pokud ale země dělá v mezinárodní politice kroky, které neodpovídají českým národním zájmům, považuje Fiala za svoji povinnost se ozvat a otevřeně o tom hovořit.

Slovenský premiér Fico ale takovou schůzku, nebo vyjádření nespokojenosti, jak jej zmínil jeho český protějšek, popřel. „Na neformálním summitu v Bruselu jsem si s českým premiérem Fialou slušně podal ruku. A to je všechno!“ napsal na Facebooku.

„Robert Fico v Bruselu musel moc dobře slyšet, co mu říkám, akustika na místě byla dobrá. Šel jsem za ním, a řekl mu, ať neútočí na českou mediální a politickou scénu. Reagoval na to a musí si to pamatovat,“ okomentoval Fiala slova slovenského premiéra na sociální síti X.

Fiala zdůraznil, že na výstupech z jednání evropských orgánů se výrazným způsobem rozdílné postoje Maďarska a Slovenska neprojevují. Maďarsko sice například na konci ledna zablokovalo společné prohlášení zemí EU odmítající prezidentské volby v Bělorusku, naopak ale i se souhlasem těchto zemí unie potvrdila pokračování protiruských sankcí, jmenoval Fiala. „Po této stránce bych řekl, že jednota Evropy je zachována,“ dodal.

Česká vláda loni v březnu přerušila česko-slovenské mezivládní konzultace kvůli rozdílným názorům na klíčová témata zahraniční politiky. Projevovaly se hlavně ve vztahu k Ukrajině. Fiala v neděli v České televizi řekl, že k obnovení konzultací nejsou ani podmínky, ani důvod.

Příčinou jsou nynější zahraničněpolitické aktivity slovenské vlády v čele s Ficem, například jeho jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Předseda opozičního ANO Andrej Babiš v polovině ledna řekl, že by chtěl v případě účasti hnutí ANO v kabinetu jednání obnovit.