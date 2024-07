Penze upravíme, ale není to změkčení, říká premiér Fiala. Chce posílit dodávky munice pro Ukrajinu

Ukončení rusko-ukrajinské války je podle něj dosažitelné jedině tím, že se Ukrajina ubrání a Rusko uvidí, že tímto způsobem další území nezíská.

Ve velkém rozhovoru pro Lidovky.cz předseda vlády Fiala hovoří také o diskutovaných změnách v určování věku odchodu do důchodu. Kabinet se ještě k penzím hodlá vrátit a přehodnotí některé parametry. „V žádném případě nepůjde o změkčení,“ dodává premiér jedním dechem.

Fiala dále hovoří o emisních povolenkách pro dopravu a budovy, dostavbě Dukovan, ale také o tom, jak vláda postupovala při výběru eurokomisaře.

Lidovky.cz: Muniční iniciativa pro Ukrajinu zajistila Česku mezinárodní uznání. Dozví se veřejnost, kolik kusů velkorážové munice Česko na Ukrajinu dodalo a kolik to stálo?

Někdy to asi bude, ale myslím, že to nyní není to nejpodstatnější. To nejpodstatnější je, že munice je Ukrajině dodávána. Ukrajina ji potřebuje a bez české iniciativy by to tak rychle nešlo. Využíváme svého know-how, tradic domácího obranného průmyslu a kontaktů. Všechny informace, které je možné dát veřejnosti, poskytujeme. První desítky tisíc kusů munice jsme dodali v průběhu června. V tuto chvíli je to dohromady asi sto tisíc kusů. Každý měsíc budeme dodávat další desítky tisíc. Do konce letošního roku půjde o pět set tisíc kusů, na což máme i finanční prostředky. Spolupracujeme na tom s téměř dvaceti zeměmi. Možná bych ještě dodal, že jsem přesvědčen, že to nestačí.

Lidovky.cz: Plánujete ještě další dodávky?