Rutte do Česka dorazí na zasedání Pražského obranného summitu, kde bude mít ráno hlavní projev. S Fialou se pak na dálku připojí na jednání koalice ochotných, která sdružuje země podporující Ukrajinu.
S lídry koalice se ve Francii setká ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Hlavním tématem schůzky budou bezpečnostní záruky pro Ukrajinu pro případ, že by se podařilo uzavřít příměří s Ruskem, které na sousední zemi už přes tři a půl roku útočí.
Ukrajina bude patřit i mezi důležitá témata následného jednání Fialy s Ruttem, na které je ve Strakově akademii vyhrazena zhruba hodina. Mluvit by se mělo také o evropské bezpečnosti či obranné spolupráci.
23. června 2025