Fiala se setká s šéfem NATO, budou jednat o bezpečnosti i Ukrajině

Autor: ,
  8:58
O bezpečnosti a Ukrajině budou ve čtvrtek v Praze jednat premiér Petr Fiala z ODS a generální tajemník NATO Mark Rutte. Před schůzkou se společně zúčastní prostřednictvím videokonference jednání takzvané koalice ochotných v Paříži. Po setkání vystoupí ve 13:10 na společné tiskové konferenci, kterou bude portál iDNES.cz vysílat živě.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Rutte do Česka dorazí na zasedání Pražského obranného summitu, kde bude mít ráno hlavní projev. S Fialou se pak na dálku připojí na jednání koalice ochotných, která sdružuje země podporující Ukrajinu.

S lídry koalice se ve Francii setká ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Hlavním tématem schůzky budou bezpečnostní záruky pro Ukrajinu pro případ, že by se podařilo uzavřít příměří s Ruskem, které na sousední zemi už přes tři a půl roku útočí.

Ukrajina bude patřit i mezi důležitá témata následného jednání Fialy s Ruttem, na které je ve Strakově akademii vyhrazena zhruba hodina. Mluvit by se mělo také o evropské bezpečnosti či obranné spolupráci.

23. června 2025

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Premiér Petr Fiala a nizozemský premiér Mark Rutte před jednáním lídrů evropských zemí v Kramářově vile (28. května 2024)
Český premiér Petr Fiala na Pražském hradě přivítal předsedu nizozemské vlády Marka Rutteho. (6. října 2022)
Nizozemský premiér Mark Rutte přichází na jednání lídrů evropských zemí v Kramářově vile. (28. května 2024)
Jednání lídrů evropských zemí v Kramářově vile. Na snímku ukrajinský premiér Denys Šmyhal, lotyšská premiérka Evika Siliňová, polský prezident Andrzej Duda, premiér Petr Fiala, Dánská premiérka Mette Frederiksenová a nizozemský premiér Mark Rutte. (28. května 2024)
18 fotografií
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.