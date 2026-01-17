Bylo to dvanáct úspěšných let, jsme nejúspěšnější stranou, loučil se Fiala

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
„Bylo by to dvanáct úspěšných let, dokázali jsme vstát v popela, vyhrávat volby a vedeme tři největší města,“ řekl Fiala.
„Jsme nejlepší a nejúspěšnější politickou stranou,“ prohlásil končící předseda ODS.
Bývalý premiér řekne, že nechce kolegům radit, koho mají volit, ale že v opozici to bude pro ODS složitá dopravní situace a proto by ji měl vést někdo, kdo se vyzná v dopravě. Aniž jmenoval, jasně tak ukázal na bývalého ministra dopravy a místopředsedu strany Martina Kupku. Jeho soupeřem ve volbě bude Radim Ivan z Ostravy.
Motoristy označil bývalý premiér za parodii na pravici a SPD Tomia Okamury označil za prokremelské hnutí.„ANO je profesionální, semknutá mašinerie, která zvládá zásady politického boje,“ řekl Fiala.
Úzká spolupráce pravice je cesta k volebnímu úspěchu ODS, řekl Fiala, který vedl SPOLU
Cestou k volebnímu úspěchu není dezintegrace, ale úzká spolupráce a třeba i částečná integrace, je přesvědčen končící šéf ODS.
„Proti síle populistů a radikálů je třeba postavit sílu sjednocené pravice. Spolupráce je nutná cesta k úspěchu ODS,“ řekl expremiér, který stál i v čele koalice SPOLU, kterou vytvořili občanští demokraté s TOP 09 a s lidovci.
„Perte prádlo za všech okolností doma,“ poradil ODS, aby nevynášela na veřejnost vnitřní spory.
Fiala nebude kandidovat na Hrad, podpořil Pavla
Řekl, že nikam neodchází. „Nevymýšlejte mi, co mám dělat. Džob snů, pozici předsedy ODS, opouštím. Ne, opravdu nebudu kandidovat na prezidenta,“ řekl delegátům. Prezident Petr Pavel podle něj zvládá funkci dobře a byla by škoda, kdyby se rozhodl nepokračovat.
Po konci projevu ocenili Petra Fialu jeho kolegu dlouhotrvajícím potleskem vestoje.