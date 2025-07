Lidi z okolí neodradila ani předpověď deštivého počasí. Bistro bylo plné. Odhadem na akci mohla být asi stovka lidí.

Při příjezdu na Fialu čekalo několik lidí s píšťalkami. Z nich nejvýraznější byly dvě ženy, které premiér oslovil, aby s ním diskutovaly. Ženy mu začaly vyčítat přílišnou podporu Ukrajinců a nedostatek podpory mladých Čechů, nedostupné bydlení a nedostatek míst ve školkách a také lékařů. „Mám dvě malé děti a nemůžu sehnat pediatra,“ řekla Fialovi jedna z nich.

Naznačovala, že je to proto, že u pediatrů zabírají místa děti z Ukrajiny. „To není proto, že jsou tady Ukrajinci,“ oponoval jí Fiala. „Je tady nedostatek absolventů lékařských fakult. My jsme jejich počty letos poprvé navýšili,“ pokračoval premiér a chvíli se se ženami dohadoval, jestli tito absolventi po studiu utečou, nebo neutečou do Německa.

Po pěti minutách Fialu odvedl jeho tajemník František Cerha. „Mě to bavilo, je důležité mluvit s nespokojenými občany,“ sdělil mu Fiala a pokračoval k bistru. Tam chodil mezi lidmi stojícími na terase a sedícími uvnitř. Podobně jako při diskusích v sálech se lidé hlásili a Pazderková je vyvolávala.

Čtrnáctiletý kritik

O slovo se přihlásil třeba čtrnáctiletý chlapec. Začal se prý zajímat o politiku, protože za čtyři roky bude volit a nelíbí se mu, že tato vláda navzdory slibům zvýšila daně.

„Zvedli jste daň z příjmu, daň z přidané hodnoty, odvody pro OSVČ, koncesionářské poplatky a dálniční známka je dražší. Tady na Hodonínsku to není jako v Praze a Brně. Když máme 25 tisíc a odpočítáme si daně, tak nám toho moc nezbývá,“ řekl premiérovi.

Ten se nenechal zviklat. „Mám radost, že se mě ptáte, bude to dobrý dialog, fakt se mi to líbí,“ odpověděl chlapci Fiala a vysvětlil mu, že například daň z příjmu lidem pobírajícím nižší mzdu jako 25 tisíc nezvyšovali.

Opodál pod stromy stál hlouček asi 30 premiérových odpůrců. I jim předseda vlády vzkázal, že má radost, že přišli, poslouchají ho a třeba pak budou volit koalici SPOLU. „Nikdy, to bych radši zkapal,“ zakřičel na něj odpůrce.

Dorazil i Válek nebo Výborný

Fiala se dočkal i pozvání na Horňácké slavnosti a hodně pochval. Jedna seniorka mu děkovala za to, že dokáže na kritiku reagovat slušně. Je proto vzorem pro ni i pro její vnoučata. Další si pochvalovala výši důchodů. „Když Babiš končil, měla jsem 13 tisíc. Za této vlády mám 19 500,“ oznámila starší žena do mikrofonu.

Akce trvala hodinu, pak se lidé s Fialou mohli vyfotit. Dorazili i další členové SPOLU, například ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a ministr zemědělství Marek Výborný. Oproti předchozím debatám chyběli propalestinští aktivisté.

Premiér s Pazderkovou pořádají ještě další tři grilovačky. Příští úterý v obci Luleč, ve středu v Brně a v pondělí 21. července na Vranovské přehradě.

Kampaň s grilem si koalice SPOLU vyzkoušela loni před evropskými volbami. Formát se jí osvědčil, proto v něm pokračují i teď před volbami do Poslanecké sněmovny.