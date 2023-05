Úsporná opatření nesmí zasáhnout žádnou sociální skupinu moc silně, řekl Fiala

Premiér Fiala trvá na tom, že se schodek státního rozpočtu podaří udržet pod 300 miliardami korun. „Musíme současně zohledňovat i to, že všechna opatření musí fungovat tak, aby nějakou sociální skupinu nezasáhla příliš silně,“ řekl ve středu předseda vlády v pořadu Co na to premiér na CNN Prima NEWS. Zároveň podle něj v Evropské unii Česká republika není ten, kdo sedí v koutě, mlčí a neví, co se v EU děje.