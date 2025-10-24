VIDEO: Bude nám chybět tvůj klid. Díky, Petře. Evropská rada se rozloučila s Fialou

Předseda Evropské rady António Costa se rozloučil s českým premiérem Petrem Fialou, pro kterého bylo čtvrteční jednání v Bruselu pravděpodobně poslední ve funkci. Costa jménem Evropské rady sdílel video, v němž připomněl Fialovy úspěchy – mimo jiné muniční iniciativu či návštěvu Kyjeva několik dní po vypuknutí ruské agrese. „Bude nám chybět tvůj klid a rozvaha,“ zaznívá ve videu.

„Drahý Petře, bylo mi potěšením s tebou sedět u stolu na summitech EU. Děkuji ti za tvé nasazení a vždy konstruktivní přístup,“ napsal Costa k videu.

Ve záznamu se uvádí, že evropští partneři nejvíce oceňují Fialův jednoznačný postoj k válce na Ukrajině a odvahu být jedním z prvních, kdo po ruské invazi osobně zamířil do Kyjeva.

„Jednota Evropské unie v klíčových otázkách – v postoji vůči Ukrajině a vůči Rusku – je naší velmi silnou zbraní,“ říká Fiala ve videu. V souvislosti s podporou Ukrajiny Costa rovněž připomněl českou muniční iniciativu.

„Děkujeme České republice za muniční iniciativu. V době, kdy Česko předsedalo Radě EU, jsi jako první hostil Evropské politické společenství, protože v dobách zmatku musíme být jednotní. Bude nám chybět tvůj klid a rozvaha. Díky, Petře,“ zaznívá ve videu.

Pro Fialu bylo čtvrteční jednání Evropské rady v Bruselu zřejmě poslední. Prosincového summitu se už jako pravděpodobný nový předseda vlády zúčastní Andrej Babiš. Costa ve videu také připomněl, že Fiala se svého prvního summitu zúčastnil 17. února 2022, tedy jen týden předtím, než Rusko zaútočilo na Ukrajinu.

„Bude nám chybět tvůj klid a rozvaha.“ Evropská rada se ve videu loučí s Fialou
Finský premiér Petteri Orpo, maďarský premiér Viktor Orbán, portugalský premiér Luis Montenegro, český premiér Petr Fiala, chorvatský premiér Andrej Plenković a slovinský premiér Robert Golob na summitu Evropské unie v Bruselu. (26. června 2025)
Český premiér Petr Fiala hovoří s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou na summitu EU v Bruselu. (20. března 2025)
Zleva belgický premiér Bart De Wever, španělský předseda vlády Pedro Sanchez a český premiér Petr Fiala se zúčastnili večeře na EU summitu v Bruselu. (3. února 2025)
Evropská rada je institucí, která určuje politické směřování celé Evropské unie. Jejími automatickými členy jsou hlavy států nebo předsedové vlád členských zemí. Rada pravidelně zveřejňuje podobná rozlučková videa, když jeden z jejích členů končí ve funkci.

