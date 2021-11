Fiala se spojil se Zemanem, informoval ho o pětikoaliční shodě. Na příštím jednání předloží seznam kandidátů

Jak vysokoškolský profesor upozornil, rychlost celého procesu nyní závisí i na tom, jestli bude moct prezident následující kroky udělat na Pražském hradě, nebo v Lánech.



„Nejprve musí proběhnout ustanovující schůze sněmovny, pak pan premiér Andrej Babiš podá demisi. Poté se budeme opět moci sejít a já panu prezidentovi předám seznam jmen na jednotlivá ministerstva,“ doplnil Fiala na tiskovém briefingu v Brně, podle nějž v sobotu konkrétní jména či společný program trojkoalice SPOLU a PirSTANu neřešili.

Zeman měl podle Fialy vyslovit přání, že by se po příští vzájemné schůzce, na níž jmenný seznam obdrží, rád setkal s jednotlivými kandidáty na ministry.

Můžeme to tak chápat, řekl Fiala k pověření

I když předseda trojkoalice SPOLU a kandidát na budoucího premiéra Petr Fiala nechtěl napřímo říct, jestli dostal od prezidenta pověření k sestavení vlády, protože to nemá oporu v ústavě, něco málo přeci jen nastínil.

„Pan prezident si je vědom, jak dopadly volby a jak se formují povolební koalice. Můžeme to tak chápat (že byl pověřen, pozn. red.), jsme ve zvláštní situaci,“ řekl Fiala a dodal: „Můžu všechny ujistit, že rozhovor s Milošem Zemanem probíhal ve smyslu, že si je vědom, kdo sestavuje vládu.“

Trochu světla do toho překvapivě vnesl i do té doby mlčící prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. „Prezident republiky a předseda ODS se dohodli na budoucí spolupráci. S tím, že oba uvítali nabídku na pravidelné schůzky a pravidelná jednání,“ uvedl Ovčáček na Twitteru.

Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci Prezident republiky Miloš Zeman dnes jednal z ÚVN prostřednictvím videokonference s předsedou ODS Petrem Fialou. Prezident republiky a předseda ODS se dohodli na budoucí spolupráci, s tím, že oba uvítali nabídku na pravidelné schůzky a pravidelná jednání. oblíbit odpovědět

Prezident se cítí lépe, těší Fialu

Na briefingu po skončení soukromého videohovoru padl i dotaz na prezidentovo zdraví, přičemž předseda ODS přiznal, že ho Zemanovo zdraví zajímalo.

„Říkal, že se cítí stále lépe. Je velmi optimistický a předpokládám, jak jsem to pochopil, abych nebyl špatně interpretován, že by mohl nemocnici opustit v řádech týdnů,“ prozradil Fiala, který ještě na konci října žádal hlasování o aktivaci článku 66 Ústavy, jež by Zemana dočasně zbavil pravomocí v případě, že by nebyl schopný zastávat svůj úřad.

I když lékařské konzilium konstatovalo, že prezident není schopen vykonávat všechny své pravomoci, předseda Senátu Miloš Vystrčil v tom problém nevidí. Vyjádření konzilia podle něj znamená, že Zeman „některé pracovní povinnosti je schopen vykonávat, což znamená minimálně ty nejdůležitější,“ řekl.