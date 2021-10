Klausovy výroky o zlu v očích Pekarové nemá smysl komentovat, řekl Fiala

„Ona byla vždycky můj kůň a já myslím, že si v této funkci povede velmi zdárně. Protože z ní – z jejích očí a tváře – čiší zlo. Myslím, že je tam kondenzované,“ okomentoval v rozhovoru pro páteční vydání MF DNES Klaus příští předsedkyni Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou, která je lídrem strany TOP 09.

„Věřím, že bude toto schopna uplatňovat, když se budou bavit poslanci, nevěnovat dostatečnou pozornost projednávání, svačit ve Sněmovně, telefonovat, nenosit roušky. Tak bude mít šanci, aby své skutečné já uplatnila,“ dodal a přiznal, že její podobu má zprostředkovanou pouze z médií, přes kamery.

„Asi jí vždy publikují nějaké nepříznivé fotografie. A tím jsem, bohužel, nešťastně ovlivněn,“ řekl Klaus, který byl od roku 1991 až do roku 2002 předsedou ODS.

Proti Klausovým slovům se ohradil předseda ODS a šéf koalice SPOLU Petr Fiala. „Markéta Pekarová Adamová je zkušená poslankyně a politička, která je schopná zastávat takovou funkci a několikrát to prokázala,“ řekl budoucí premiér a dodal, že je mu takový výrok trapné komentovat. „Měli bychom zachovávat pravidla slušnosti k druhému člověku a tady to bohužel nevidím. Nemá smysl to komentovat,“ uvedl.

Nové ministerstvo nebo úřad určitě nebude

Fiala v pořadu Partie připomněl, že ODS bude v nové vládě usilovat o post ministra financí. Kandidáty jsou například první místopředseda Zbyněk Stanjura a ekonomický expert strany Jan Skopeček. Žádné nové ministerstvo nebo úřad ale určitě nevznikne, zdůraznil. Připustil, že zajímavým krokem by však mohl být nový post ministra pro evropské záležitosti.

„V Evropské unii je v současnosti jiná politická agenda než je ta zahraniční,“ řekl. Někteří členové vlády by se tak mohli věnovat problémům, které je podle Fialy potřeba lépe koordinovat, jako například digitalizace nebo příprava evropského předsednictví.



V souvislosti s epidemií koronaviru Fiala ujistil, že nechce plošný lockdown. Vyjádřil se tak ke slovům Vlastimila Válka, který je podle médií kandidátem na post ministra zdravotnictví ve Fialově vládě. Válek dříve prohlásil, že senioři se musí buď naočkovat, nebo budou v lockdownu, takže nevakcinování lidé nad 60 let by například nemohli chodit do práce a měli by vyhrazené časy pro nakupování. „Nemá to být plošný lockdown v žádném případě. Nechceme je,“ podotkl FIala.

Zároveň nepotvrdil, že se Válek skutečně má ministrem zdravotnictví stát. „Veřejnost si zaslouží vědět jméno, až to ten člověk bude mít šanci řešit,“ řekl.