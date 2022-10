„Chci především očistit své jméno.“ Co říká kandidát na ministra životního prostředí k brněnské kauze?

Lidovky.cz: Marian Jurečka už dříve řekl, že by chtěl ve vládě někoho, kdo nebude zatížen mediálními kauzami. Vy už to teď nesplňujete. Proč stále chcete být ministrem životního prostředí?

Pan předseda Jurečka také řekl, že se na ministra životního prostředí hodím. To, co se mi stalo, je něco, co se nedá očekávat. Mě samotného a především moji rodinu to velmi zasáhlo. Teď chci především očistit své jméno. Na širší vedení strany jsem nejel s tím, že nutně chci být nominantem na ministra životního prostředí. Především jsem vysvětlil věci tak, jak byly. A chci to transparentně vysvětlit i veřejnosti, panu premiérovi a panu prezidentovi. Hledali jsme nejlepší řešení pro KDU-ČSL, pro Českou republiku i pro mě a pro moji rodinu.

Lidovky.cz: Co by se muselo stát, abyste se kandidatury vzdal?