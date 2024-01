Udělal chybu, omluvil se za ni. Zachoval se „chlapsky“, zastal se Hladík Jurečky

Lidé na sociálních sítích Jurečku za jeho kauzu a fakt, že několikrát o okolnostech večírku na ministerstvu práce a sociálních věcí lhal, silně kritizují. Žádají, aby odstoupil. Opravdu si myslíte, že jste situaci jako strana zvládli? Nebojíte se, ať vy osobně nebo celá KDU-ČSL, že jeho „špatná komunikace“ vám ubere voličské hlasy?

Je to samozřejmě záležitost, která není pozitivní. Ale zdůrazňuji, že se spíše jednalo o jeho osobní chybu. Uvědomil si, omluvil se za ni. A tak si myslím, že to je správné. To, že se teď na jeho hlavu bohužel snáší kritika za kde co jiného a dalšího, to je prostě jeden z rysů české politiky. Ne všichni jsou také příznivci naší strany. Úplně bych z toho nevyvozoval nějakou jinou podporu KDU-ČSL.

O setrvání Mariana Jurečky ve funkci šéfa strany i jako ministra práce a sociálních věcí se hlasovalo na celostátním výboru v tajné volbě. Pět členů z třiceti bylo proti jeho setrvání. Jak jste hlasoval vy?

Byla to volba tajná, ale nemám problém prozradit tu svoji. Já jsem hlasoval pro to, abychom panu předsedovi KDU-ČSL dali důvěru, protože se domnívám, že ta záležitost byla spíše jeho osobní, lidskou chybou. Zároveň si ale myslím, že prostě toto nemůže mít teď aktuální vliv na jeho setrvání, ať už na ministerstvu nebo ve funkci předsedy v té současné situaci.

Českobudějovická buňka KDU-ČSL požaduje co možná nejrychlejší svolání celostátního stranického sjezdu. Přikláníte se k této výzvě?

Je potřeba si uvědomit, že KDU-ČSL má v roce 2024 svůj volební řádný sjezd. O tom, kdy bude termín, můžeme diskutovat, ale zatím je stanovený na říjen. Nicméně sjezd může být kdykoli v tomto roce. Je potřeba zvolit nové delegáty, proto již probíhají výroční členské, potom okresní a potom krajské konference. Celostátní sjezd proto může být i v jarním termínu. Předpokládám, že by bylo vhodné svolat širší vedení strany, abychom se případně pobavili, jestli ten termín má být dřívější nebo ne. Osobně nemám problém s tím dřívějším.

Českobudějovická buňka tvrdí, že kauza pana Jurečky „vrhá stín“ na celou stranu. Vidíte to stejně? A je to opodstatněný argument pro rychlejší svolání sjezdu?

Ta záležitost je spíše v osobní rovině pana vicepremiéra Jurečky. On prostě udělal chybu, tu chybu si uvědomil, za tu chybu se omluvil. To si myslím, že je správné. Je to chlapské. Nesouvisí to ani zřízením KDU-ČSL, ani s zřízením ministerstva.

Co o termínu rozhodne?

Ve standardní demokratické straně, kterou lidovci jsou, to bude přístup jednotlivých regionů. Ano, zatím tady máme nějaký podnět jednoho okresu. Zda to bude většinový nebo spíše menšinový názor, se ukáže až na jednání, kam přijedou zástupci všech regionů. Je to standardní. Určitě se můžeme bavit o tom, jestli ten termín má být jarní nebo podzimní, ale je důležité, že by to určitě měl být řádný sjezd. Sjezd, který zvolí nové vedení či staronové vedení na další dvouleté období, tak aby toto vedení dovedlo lidovou stranu k řádným parlamentním volbám.

Pomýšlíte na to, že budete kandidovat na předsedu strany?

Je potřeba zdůraznit, že v současné době zaprvé ani nevíme, kdy ten sjezd bude, zadruhé ani nevíme, zda Marian Jurečka bude obhajovat pozici předsedy strany. S veškerou odpovědností odpovídám, že za předpokladu, že by Marian Jurečka neobhajoval pozici předsedy, tak jako místopředseda strany a ministr této vlády bych svoji kandidaturu na předsedu zvážil.

Bavili jste se o tom už spolu?

Obecně je to otázka velmi hypotetická, my jsme se spolu o této záležitosti nebavili. Já jsem včera spíš jenom reagoval tu přímou otázku (v pořadu Za pět minut 12 v televizi Nova, pozn. red.), co by, kdyby. A to samozřejmě nevíme, protože ukáží až následující týdny a měsíce.

Vy byte sjezd v v jarním termínu chtěl?

To úplně není otázka, co bych já chtěl nebo preferoval, je to prostě na vyhodnocení všech kladů a záporů. Samozřejmě podzimní termín má tu výhodu, že bude až po evropských, krajských a senátních volbách. Budou tady případně i politici, kteří nově uspějí, a budeme moci vyhodnocovat tyto troje volby. Jarní sjezd zase znamená, že by nové vedení mělo delší čas. Obě varianty mají svoje výhody a nevýhody. A není to na Hladíkovi, jak se rozhodne, ale opravdu na širším vedení strany, co bude preferovat, a určitě to rozhodneme hlasováním.

Nebude mít kauza ministra Jurečky a případně další vývoj ohledně předsednictva lidovců vliv na spolupráci v koalici SPOLU se stranami ODS a TOP 09?

To si myslím, že je zatím absolutně fabulativní. Musím říct, že spolupráce s kolegy z ODS a z TOP 09, a jsem k tomu teď poměrně blízko jako ministr vlády, je velmi dobrá. Spolupráce funguje a jsem za to rád. I vlastně ten výsledek, že v evropských volbách nakonec kandidujeme v rámci této značky, a notabene v celé řadě krajů ta spolupráce také probíhá. Ukazuje to, že je opravdu potřeba v současné aktuální politické situaci spíše síly spojovat než je tříštit.