Na prvním jednání zastupitelského klubu zvolili předsedu Michala Biskupa a místopředsedkyni Hanu Novotnou.
„Zítra budeme jednat se SPOLU, v dalších dnech pak s Piráty a Prahou Sobě,“ podotkl budoucí pražský primátor. Chce nechat proběhnout první kolo jednání, nevyloučil, že neproběhnou další. Vyjednávat za Starosty bude tříčlenný tým. „Chceme stabilní koalici,“ řekl. Hlaváček označil za málo pravděpodobné, že by součástí koalice nebylo Spolu, ohledně případného dalšího člena bude záviset na jednání.
Na magistrátu by měli Starostové zájem mimo jiné o resort financí, územní rozvoj, školství a životní prostředí. U dopravy si Hlaváček dovede představit, že připadne SPOLU nebo případnému třetímu koaličnímu partnerovi.
Jednat chce i s předsedou pražské kandidátky ANO Janem Hušbauerem, spolupráci s hnutím ve vládnoucí koalici ale vyloučil. „Předpokládám, že v průběhu listopadu ta dohoda bude hotová,“ řekl Hlaváček. Podle něj je důležité domluvit nové vedení města také kvůli schválení rozpočtu na příští rok.
Pravděpodobné koalice v Praze
65 křesel
V Praze získaly STAN a SPOLU shodně po 17 mandátech v pětašedesátičlenném zastupitelstvu. Praha sobě obsadí 13 křesel, ANO získalo 11 mandátů a Piráti sedm. Hlaváček nevyloučil ani variantu dvojkoalice STAN a SPOLU, která by měla těsnou většinu 34 hlasů. Takové řešení má ale podle něj určité nevýhody. „Byla by to koalice křehká,“ podotkl Hlaváček.
Hlaváček chce v novém volebním období otevřít také otázku cen jízdného v pražské MHD a parkování. Cena ročního kuponu na MHD by se podle něj měla vrátit na úroveň před rokem 2015, kdy činila 4750 korun. Nyní stojí 3650 korun. Zdražit chce také parkování. V plánu je rovněž zahájit přípravu mýta za vjezd do centrální části města, které by vymezoval vnitřní městský okruh. Ten však zatím není dokončený.
Při minulých komunálních volbách trvalo sestavování pražské koalice rekordních pět měsíců. Nakonec vznikla koalice SPOLU, STAN a Pirátů a primátorem se stal Bohuslav Svoboda (ODS). Jednání tehdy komplikovaly mimo jiné spory o možné zapojení hnutí ANO do vedení města.