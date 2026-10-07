„Česká televize argumentuje svými pravidly, že v debatě předsedů nesmí být nikdo, kdo sám v těchto volbách kandiduje. Ministr zahraničních věcí ČR nehodlá přispívat k obcházení těchto pravidel ČT tím, že by zaměstnanci Ministerstva zahraničních věcí (MZV), byť třeba v dobré víře a v důsledku objektivně měřitelných výsledků, mluvili o ministrovi ve vysílání ČT pozitivně, čímž by pravděpodobně porušili předvolební pravidla ČT a zvýhodnili jeho pozici na 14. místě kandidátky Motoristů sobě v Praze,“ uvedl v úterý večer Macinka na Facebooku.
Proto podle něj až do uzavření volebních místností v sobotu ve 14.00 žádný ze zaměstnanců MZV nebude mluvit se žádným zaměstnancem České televize. „Ani nevystoupí v jejím vysílání, aby náhodou nedošlo k ovlivnění voleb, čehož se Česká televize tolik obává. Veškeré žádosti o vystoupení expertů MZV, kteří jsou aktuálně ze strany televize do vysílání poptáváni, jsou tímto zamítnuty,“ dodal šéf Motoristů. Zároveň dodal, že jeho kolegové jsou dispozici, bude-li o jejich vystoupení zájem v jiných médiích.
Sám Macinka kandiduje do zastupitelstva pražského magistrátu, nepřipojil se ale k opoziční výzvě, která žádala, aby byla účast v Superdebatě možná. Dalšími, kteří se do debaty nepodívají, a o výjimku naopak žádali, jsou předseda ODS Martin Kupka – letos kandiduje do zastupitelstva v Líbeznicích a šéf lidovců Jan Grolich – na Vyškovsku kandiduje do Senátu. Dále pak předseda Pirátů Zdeněk Hřib, který se pokouší dostat na pražský magistrát a šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel kandiduje v Hradci Králové.
Všem čtyřem podepsaným předsedům odpověděl dopisem ředitel divize zpravodajství Petr Mrzena. Vedení redakce zpravodajství ČT podle něj došlo po pečlivém zvážení a vyhodnocení argumentů k závěru, že dlouhodobě aplikovaná předvolební pravidla jsou nastavena správně. Televizi ukládají vyváženost, nestrannost a zakazují zvýhodňování jednotlivých účastníků politického dění.
„Proto musíme trvat na tom, že v předvolebních pořadech nesmějí vystupovat politici, kteří v těchto volbách kandidují, pokud nejsou zároveň zastoupeni jejich konkurenti. Zdůrazňujeme, že pravidla byla zveřejněna s dostatečným předstihem,“ uvedl Pleskot.