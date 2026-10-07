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Stupidní rozhodnutí, říká Macinka k zákazu účasti v debatě ČT. Vrátil úder

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  7:31
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Motoristé na pražském Žofíně zahájili ostrou fázi kampaně před komunálními...

Motoristé na pražském Žofíně zahájili ostrou fázi kampaně před komunálními volbami. Na snímku je předseda strany a vicepremiér Petr Macinka. (29. září 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ředitel zpravodajství a publicistiky ČT Petr Mrzena
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Česká televize (ČT) v poslední předvolební Superdebatě neumožní vystoupení předsedům čtyř opozičních stran ODS, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 i koaličních Motoristů. Kandidují totiž v komunálních či senátních volbách a pravidla předvolebního vysílání ČT pro tyto volby jejich vystoupení neumožňují. V reakci na to šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé sobě) na Facebooku zakázal svým zaměstnancům odpovídat redaktorům ČT, až do uzavření volebních místností. Rozhodnutí ČT označil za mimořádně stupidní.

„Česká televize argumentuje svými pravidly, že v debatě předsedů nesmí být nikdo, kdo sám v těchto volbách kandiduje. Ministr zahraničních věcí ČR nehodlá přispívat k obcházení těchto pravidel ČT tím, že by zaměstnanci Ministerstva zahraničních věcí (MZV), byť třeba v dobré víře a v důsledku objektivně měřitelných výsledků, mluvili o ministrovi ve vysílání ČT pozitivně, čímž by pravděpodobně porušili předvolební pravidla ČT a zvýhodnili jeho pozici na 14. místě kandidátky Motoristů sobě v Praze,“ uvedl v úterý večer Macinka na Facebooku.

Proto podle něj až do uzavření volebních místností v sobotu ve 14.00 žádný ze zaměstnanců MZV nebude mluvit se žádným zaměstnancem České televize. „Ani nevystoupí v jejím vysílání, aby náhodou nedošlo k ovlivnění voleb, čehož se Česká televize tolik obává. Veškeré žádosti o vystoupení expertů MZV, kteří jsou aktuálně ze strany televize do vysílání poptáváni, jsou tímto zamítnuty,“ dodal šéf Motoristů. Zároveň dodal, že jeho kolegové jsou dispozici, bude-li o jejich vystoupení zájem v jiných médiích.

Sám Macinka kandiduje do zastupitelstva pražského magistrátu, nepřipojil se ale k opoziční výzvě, která žádala, aby byla účast v Superdebatě možná. Dalšími, kteří se do debaty nepodívají, a o výjimku naopak žádali, jsou předseda ODS Martin Kupka – letos kandiduje do zastupitelstva v Líbeznicích a šéf lidovců Jan Grolich – na Vyškovsku kandiduje do Senátu. Dále pak předseda Pirátů Zdeněk Hřib, který se pokouší dostat na pražský magistrát a šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel kandiduje v Hradci Králové.

Všem čtyřem podepsaným předsedům odpověděl dopisem ředitel divize zpravodajství Petr Mrzena. Vedení redakce zpravodajství ČT podle něj došlo po pečlivém zvážení a vyhodnocení argumentů k závěru, že dlouhodobě aplikovaná předvolební pravidla jsou nastavena správně. Televizi ukládají vyváženost, nestrannost a zakazují zvýhodňování jednotlivých účastníků politického dění.

„Proto musíme trvat na tom, že v předvolebních pořadech nesmějí vystupovat politici, kteří v těchto volbách kandidují, pokud nejsou zároveň zastoupeni jejich konkurenti. Zdůrazňujeme, že pravidla byla zveřejněna s dostatečným předstihem,“ uvedl Pleskot.

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