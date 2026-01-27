Prezident se nebývale naštval, tohle je válka Motoristů s Hradem, říká politolog

Prezident Petr Pavel oznámil, že se ho ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka pokouší vydírat kvůli jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí. Podle politologa Aleše Michala je tato situace bezprecedentní a Macinka by měl rezignovat. Jeho kolega Milan Školník vidí celou situaci s Turkem jako únavnou, šéf diplomacie se ale dle něj postu nevzdá.
„Pokud jsou ty zprávy, které zveřejnil Pražský hrad, pravdivé, tak je to naprosto bezprecedentní situace,“ uvedl pro iDNES.cz Aleš Michal z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. „Samozřejmě, budou si k tomu muset sednout právníci, ale z mého pohledu je to opravdu pokus o nátlak, respektive vydírání prezidenta.“

Podle politologa Milana Školníka z Provozně ekonomické fakulty ČZU šlo leccos vyčíst už z prezidentovy tváře během tiskové konference. „Vzhledem k tomu, jak se pan prezident na konferenci naštval, ani nepamatuju, kdy byl takto naštvaný, tak se dalo trošičku pracovat s výrazem ‚válka Motoristů s Hradem‘,“ řekl pro iDNES.cz.

Podle Michala je Macinkovo jednání natolik závažné, aby ministr rezignoval. „Chování tohoto typu není slučitelné s tím, aby byl někdo ministrem,“ míní politolog.

„Samozřejmě, je tady nějaká politická realita, ale Petr Macinka je ministr zahraničí, je to šéf diplomacie. Měl by se tedy ve svých vyjádřeních chovat diplomaticky. Měl možnost přijít včera na schůzku s Pavlem, nepřišel. Několik týdnů útočí na prezidenta jenom proto, že nechce jmenovat Filipa Turka ministrem. Těmi zprávami Macinka potvrzuje to, že důvody jsou opravdu jenom osobní záležitosti,“ dodává.

Podle Školníka by se Macinka měl omluvit. „Říct přehnal jsem to, přestřelil jsem to, mělo by i padnout něco ve smyslu ‚Dobře, s tím Turkem už to přeháníme‘. A Turek by se k tomu už měl také vyjádřit,“ myslí si politolog.

Nepředpokládá ale, že by Macinka rezignoval. „Je to předseda koaliční strany. U řadového ministra je to něco jiného, ale u předsedy je to problém. Když potřebujete koaliční stranu k většině ve Sněmovně, je problematické vyzývat jejího předsedu k rezignaci,“ vysvětluje Školník.

Premiér Andrej Babiš prohlásil, že slova ministra zahraničí Macinky jsou nešťastná. „Byla to soukromá komunikace s prezidentovým poradcem, určitě tedy nejde o vydírání,“ upozornil.

Podle politologa Michala se předseda vlády nachází v komplikované situaci. „Myslím, že on je ten poslední, kdo by z toho byl teď šťastný. Bude muset vysvětlovat, jestli skutečně má Macinkovo chování jeho podporu. Pokud by to tak bylo, pak je to poměrně závažné a je to něco, co do politiky, ani do veřejného života nepatří,“ řekl.

Dodává, že premiér je nyní jako mezi „mlýnskými kameny“. „Čeká ho totiž hlasování o vydání k trestnímu stíhání. Bude žádat Sněmovnu, aby nebyl vydán. Potřebuje proto hlasy SPD a Motoristů. Je v nelehké situaci, protože kdyby se Macinky nezastal, může o Motoristy snadno přijít,“ připomíná politolog.

Záležitost s jmenováním Turka ministrem vidí Školník jako extrémně únavnou a připomíná, že nynější ministrovy zprávy jsou už několikátou záležitostí týkající se Motoristů. „Petr Macinka se chová iracionálně, mimořádně politicky iracionálně, pokud stále trvá na jmenování Turka. Tohle může opozice využít, což je přirozené. Pokud si toho všimnou zahraniční média, bude to ostuda, že ministr zahraničí jedná s hlavou státu takovýmto způsobem,“ řekl.

Podle Michala jsou Turkovy šance na jmenování ministrem naprosto nulové. Souhlasí s ním také Školník. „Nemyslím, že po prezidentových vyjádření, že Turka nejmenuje, tam nějaká šance vůbec byla,“ dodal.

