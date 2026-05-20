Ministr zahraničí a vicepremiér Petr Macinka jednání se svým izraelským protějškem pochválil. „Chceme posilovat tu velmi dobrou a nadstandardní politickou spolupráci,“ sdělil před novináři.
Macinka sdělil, že sebou izraelský ministr přivezl více než 50 firem. „Měli jsme možnost zahájit zatím asi suverénně největší business forum. Je to úžasné, já jsem na to velmi pyšný, že takhle rychle se nám podařilo tu spolupráci rozběhnout,“ sdělil Macinka na tiskové konferenci.
Český vicepremiér také sdělil, že by rád stihl přesunout českou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma, a to do konce svého mandátu. Přesun ambasády bude podle něj rozhodnutím vládního kabinetu. Přesunutí by bylo možné načasovat do nějakého symbolického okamžiku, doplnil.
Izraelský ministra zahraničí pak v Černínském paláci sdělil, že izraelská delegace v Praze bude mít ve středu přes 511 obchodních schůzek. „Pokračování bude, doufám, v červenci. Víme, že Česká republika je skutečným přítelem Izraele,“ doplnil Gideon Sa’ar.
„Víme, že Českou republiku máme za dlouhodobého přítele. Za pouhých pár měsíců se nám podařilo posílit česko-izraelské přátelství,“ sdělil Sa’ar a doplnil, že ve spolupráci budou státy pokračovat i nadále. Na závěr izraelský ministr poděkoval za pohostinnost.
Neměnná pozice Česka
Macinka také připomněl svou nedávnou návštěvu Jeruzaléma. „Snažil jsem se vysvětlit evropským partnerům, že tohle je část minulosti, kterou máme společnou,“ řekl Macinka. „Odsud právě pramení přátelství české a izraelské společnosti.“ Z toho důvodu je podle ministra Macinky obtížné, aby Česká republika dávala izraelské politiky na sankční seznamy. „Pozice České republiky zůstává v tuto chvíli dále neměnná,“ řekl.
Společné jednání se soustředilo také například na zdravotnictví, inovace nebo kyberbezpečnost. Součástí izraelské delegace jsou také desítky firem účastnících se česko-izraelského business fóra, které se v Praze uskuteční paralelně s návštěvou šéfa izraelské diplomacie.
Sa’ar navštívil Česko už letos v lednu, Macinka naopak v dubnu jednal v Izraeli. Právě během této cesty se oba ministři podle české diplomacie shodli na vytvoření společné komise, která má posílit vzájemný obchod i strategickou spolupráci.
Návštěvu izraelského protějšku avizoval český vicepremiér minulý týden. „Budeme spolu otevírat velké podnikatelské fórum, přijede v doprovodu nejvýznamnějších a největších izraelských společností udělat tady u nás nějaký byznys,“ sdělil o setkání Macinka.
Vedle ekonomických témat budou ministři řešit také současnou situaci na Blízkém východě a dopady regionálních krizí na Evropskou unii. Izraelského ministra během návštěvy přijme také prezident Petr Pavel.