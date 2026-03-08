Konflikt může trvat týdny, míní Macinka. Lipavský hovoří o třetí světové válce

Ministr zahraničí Petr Macinka míní, že konflikt na Blízkém východě bude trvat týdny. Jeho předchůdce Jan Lipavský by mluvil spíše o měsících. Současný šéf české diplomacie také dodal, že se Čechy, kteří zde uvázli, podle něj daří dopravovat do vlasti. Evakuovalo se už přibližně 1400 lidí.
„Delší neznamená roky, ale možná to budou třeba týdny. Už na začátku se spekulovalo o tom, že to bude operace, která bude trvat týdny,“ reagoval Macinka na dotaz, zda se válka prodlouží, jak avizoval americký prezident Donald Trump.

Dodal také, že vývoj konfliktu a přístup Íránu se postupně proměňují a pokračující údery komplikují repatriaci lidí z regionu. Podle ministra se dopady konfliktu už nyní začínají projevovat například růstem cen pohonných hmot a energií. „V našem zájmu je, aby konflikt trval co nejkratší dobu,“ řekl.

O něco pesimističtější byl v debatě bývalé šéf české diplomacie Jan Lipavský, podle kterého může jít o delší konflikt. „Nebál bych se mluvit o měsících. Vývoj se navíc velmi těžko předpovídá,“ uvedl. Dodal, že se neobává nynější geopolitickou situaci ve světě označit dokonce za třetí světovou válku.

„Já už se nebojím to nazývat třetí světovou válkou. Máme osu zla Írán, Rusko, Severní Korea a někdo tam řadí i Čínu, která to celé ekonomicky podporuje. V Asii se sice ještě neválčí, ale bohužel se posouváme tímto směrem a celá společnost i stát se podle toho musí umět chovat,“ míní exministr.

Macinka by byl ovšem v takovém hodnocení opatrnější, konflikt označil spíše za regionální. Česká diplomacie podle Macinky reagovala i tím, že stáhla z Íránu svého velvyslance.

„V tuto chvíli neprobíhají žádná diplomatická jednání, která by směřovala k jeho ukončení. Já jsem velmi skeptický,“ uvedl Lipavský ke konfliktu na Blízkém východě. Podle něj je v době, kdy sledujeme dění v Íránu a například také válku na Ukrajině, obtížné předpovídat další vývoj.

Počet Čechů registrovaných v aplikaci DROZD se podle ministra zahraničí postupně snižuje. „Nám se daří ty lidi dostávat domů. Česká republika je jednoznačně nejlepší ze všech těch zemí, které se snaží své občany dostat domů,“ uvedl.

Díky spolupráci vlády, armády a letecké společnosti Smartwings se podle něj podařilo dopravit zpět do Česka už zhruba 1 400 lidí. „To považuji za velmi dobrý výkon,“ řekl.

Komplikace nastaly například v Rijádu v Saúdské Arábii, kde někteří lidé čekají na ambasádě poté, co byl jejich let zrušen kvůli dronovému útoku, dodal Macinka. Podle ministra jsou někteří z nich ve špatném psychickém stavu a vláda se snaží zajistit jejich odlet ještě během neděle.

Chaotická komunikace vlády, míní Lipavský

Debata mezi politiky se stočila také k dřívějšímu výroku ministra Macinky o „dobrodružství“ Čechů v regionu. Lipavský označil komunikaci vlády za chaotickou a některé výroky podle něj sklouzávají až k aroganci.

Macinka na kritiku reagoval tím, že mu lidé, kteří se vrátili z regionu, píšou a děkují za pomoc s návratem do Česka. „Já se divím, že se to někde takhle vytahuje,“ reagoval. „Operace ale probíhá dobře,“ uzavřel.

Podle údajů ministerstva zahraničí je v systému DROZD k nedělnímu dopoledni registrováno zhruba 3 750 Čechů v zemích zasažených konfliktem, což je asi o 550 méně než v sobotu. Nejvíce českých občanů zůstává ve Spojených arabských emirátech, kde jich je přes dva tisíce, další stovky jsou registrovány v Ománu a menší počty také v Jordánsku, Kataru, Saúdské Arábii nebo v Izraeli.

Předmětem diskuse se stal i fakt, že předseda Senátu Miloš Vystrčil nedávno podle zjištění portálu iDNES.cz odcestoval na paralympiádu do Itálie vládním speciálem. Rozhodnutí využít armádní letadlo v době, kdy probíhají repatriační lety z Blízkého východu, se stalo terčem kritiky.

„Já myslím, že do Milána letí čtyři lety denně. Možná pan předseda Senátu mohl jednou, v této situaci, letět linkou. My jsme původně to letadlo, kterým letěl, chtěli poslat do Jordánska, ale naštěstí teda nedošlo k nějaké problému, že by nám to letadlo chybělo,“ řekl ministr Macinka.

Exministr Lipavský se předsedy Senátu zastal. Řekl, že Miloš Vystrčil je druhým nejvyšším ústavním činitelem v zemi a do Itálie cestoval na jednu z nejprestižnějších sportovních akcí, kde čeští sportovci reprezentují Českou republiku.

„Uvědomme si, že cestoval druhý nejvyšší ústavní činitel České republiky na jednu z nejprestižnějších sportovních akcí, kde nás čeští paralympionici reprezentují. Nejel tam lyžovat, takže vydávat to za papalášství mi přijde pokrytecké,“ řekl.

