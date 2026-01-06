Navštívím Ukrajinu, oznámil Macinka. Se Sybihou si vyjasnili Okamuru

Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka brzy navštíví Ukrajinu. Uvedl to v úterý po telefonátu s ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou. Ministři spolu podle Macinky hovořili o budoucí spolupráci i náladách části české veřejnosti vůči Ukrajincům v ČR. Shodli se na tom, že je jejich společným úkolem pracovat na tom, aby byly pozitivnější. Řešili také reakce na Okamurovy výroky.
Šéfové české a ukrajinské diplomacie spolu hovořili v návaznosti na pondělní setkání Macinky s ukrajinským velvyslancem v ČR Vasylem Zvaryčem kvůli jeho kritice novoročního projevu šéfa Sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury.

Záležitost si vyjasnili. Věc považuji za uzavřenou. Vzájemná komunikace bude dále probíhat formou standardních diplomatických kanálů a v případě potřeby i v osobní rovině,“ doplnil.

Ukrajinský ministr pozval ho na Ukrajinu. „Pan Macinka potvrdil svou cestu v nejbližší době. Těším se, až budu moci svého českého kolegu přivítat v Kyjevě,“ uvedl Sybiha.

Okamura v novoročním projevu kritizoval poskytování zbraní Ukrajině i vedení ukrajinského státu, což vyvolalo ostrou reakci opozice i ukrajinských politiků a diplomatů. „Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku, který navzdory varování vlády USA míří k třetí světové válce,“ řekl šéf Sněmovny.

Postavil se proti ukrajinskému členství v EU či pomáhání na dluh zemi, která se téměř čtyři roky brání ruské agresi. Vyjádřil se ostře i k prezidentovi Volodymyru Zelenskému a jeho okolí, mluvil v té souvislosti o „ukrajinských zlodějích kolem Zelenského junty“.

Nepřijatelné, spražil Okamuru velvyslanec

Ukrajinský velvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč na Okamurovo projev uvedl, že slova předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury proti Ukrajině a vedení ukrajinského státu jsou nedůstojná a naprosto nepřijatelná.

Na jeho slova následně reagoval také předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk. „Okamurův projev je názorným příkladem nevzdělanosti, manipulace a cynismu. A také se jistě dozvíme, zda byl užitečným idiotem, nebo agentem FSB,“ uvedl Stefančuk na síti X.

