Macinkova letenka na shromáždění OSN stála téměř 200 tisíc, sám vyzývá k šetření

Macinka byl jediným pracovníkem ministerstva, který na jednání OSN cestoval obchodní třídou. Zbylých pět členů delegace letělo v ekonomické třídě, za jejich letenky resort zaplatil celkem 164 481 korun. „MZV sděluje, že zaplatilo 361 928 korun. Zakoupilo jednu do obchodní a pět do ekonomické třídy,“ uvedl resort pro iROZHLAS.cz.
Ministr přitom cestu do Spojených států původně mohl absolvovat vládním speciálem společně s prezidentem Petrem Pavlem. Nakonec ale zvolil komerční linku. Podle mluvčího ministerstva zahraničí Adama Čörgőa to dávalo ekonomický smysl, protože Macinka se vracel dříve než prezident a resort by mu musel zajistit jednosměrnou letenku. Ta by podle mluvčího vyšla dráž než zpáteční.
Redakce iDNES.cz požádala o vyjádření, proč Macinka zvolil právě obchodní třídu a zda byla cena letenky přiměřená, ministra i resort zahraničních věcí. Do vydání článku nereagovali.
„Neměl dělat ciráty a letět s prezidentem“
Suma za zpáteční letenku zaskočila i Macinkovo předchůdce Jana Lipavského (za ODS). „Je evidentní, že cena je oproti průměru několikanásobně vyšší. Ale proč, to nedokážu vysvětlit,“ uvedl s tím, že on sám na loňské jednání vrcholného orgánu OSN cestoval na palubě vládního speciálu s Pavlem. „Neměl dělat ciráty a měl normálně letět s prezidentem,“ dodal.
Sám Macinka přitom tento týden pro Seznam Zprávy uvedl, že většinou cestuje komerčními linkami, protože jsou výrazně levnější než vládní speciál.
Macinka po nástupu do funkce opakovaně zdůrazňoval, že stát musí šetřit. „No, nejsou peníze ani na méně zásadní věci,“ uvedl například v lednu v souvislosti s výdaji na zahraniční rozvojovou pomoc.
Pozornost v posledních dnech vzbudila i soukromá cesta prezidenta Pavla do Maroka. Prezident v pátek oznámil, že ho lety spojené s dovolenou stály celkem 456 tisíc korun. Z toho 15 tisíc eur, tedy zhruba 365 tisíc korun, zaplatil za rychlou cestu do Česka, aby mohl hlasovat v komunálních volbách. Podle prezidentské kanceláře hradil náklady ze soukromých peněz, případně se o ně dělil s dalšími účastníky.