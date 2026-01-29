Ministři zahraničí EU ocenili české občany za pomoc Kyjevu, hlásil Macinka z Bruselu

Situace na Ukrajině je tragická. Ministři zahraničí zemí EU ve čtvrtek podle šéfa české diplomacie Petra Macinky ocenili české občany za solidaritu, kterou prokázali zasíláním peněz na sbírky na podporu Kyjeva. Macinka to řekl českým novinářům po konci čtvrteční ministerské schůzky v Bruselu.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou při své návštěvě Ukrajiny (9. ledna 2026) | foto: X/Ministerstvo zahraničí

Humanitární situace na Ukrajině je nyní kritická v důsledku systematických ruských útoků zaměřených na energetickou a tepelnou infrastrukturu. Po útocích z nedávných dnů bylo téměř 60 procent Kyjeva bez přístupu k elektřině a tisíce domácností fungovaly bez vytápění.

Když nefunguje elektřina, tak navíc často nefunguje ani voda. Zima, která na Ukrajině panuje, je podle mnohých nejhorší za 12 let a teploty se mohou pohybovat i kolem 20 stupňů pod nulou.

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha se se svými unijními kolegy spojil hned na úvod čtvrtečního jednání prostřednictvím videokonference.

„Situace je tam tragická. Bylo to velké téma, já jsem rád, že řada zemí potvrdila, že pomáhá, že posílá generátory. I Česká republika poslala generátory,“ uvedl Macinka.

„V důsledku toho, že jsme v rozpočtovém provizoriu jsme mohli uvolnit maximální částku 10 milionů, víc nešlo,“ dodal český ministr. Své kolegy podle svých slov informoval o sbírce, která proběhla, ve které se za několik dní vybralo v přepočtu 6,5 milionu eur.

„Podle mých informací se generátory už dnes instalovaly v Kyjevě a myslím, že členově Rady EU ocenili české občany za solidaritu, kterou ukázali,“ řekl po čtvrtečním jednání šéf české diplomacie.

