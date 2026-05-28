Česká vláda si podle Macinky s americkou administrativou politicky i ideologicky rozumí, což jí dává výhodu pro rozvoj vzájemných vztahů nad rámec běžné politické agendy. „Máme shodný pohled na svět, který třeba oni nemají úplně se všemi politiky z Evropy nebo se všemi vládami Evropy. S námi ho mají a proto ta debata je zajímavá,“ řekl Macinka.
Zmínil program, ve kterém si Američané vybírají spojenecké země, kde by mohli doplnit svou zbrojní kapacitu. „Což je obrovská příležitost pro české firmy a pro český zbrojní průmysl, kdy Američané jsou ochotni nám poskytnout nějaké technologie a nějaké know-how k tomu, aby byly tyto věci vyráběny v českých společnostech a tím doplňovali tu kapacitu, kterou třeba oni mají teď nedostatečnou,“ uvedl ministr.
Macinka je ve Spojených státech od úterý, kdy v New Yorku promluvil na zasedání Rady bezpečnosti OSN. Následně se přesunul do Washingtonu, kde se setkal s Bakerem nebo se zástupci think-tanku The Heritage Foundation. Ve čtvrtek by měl mít v programu jednání na amerických ministerstvech zahraničí a obrany.