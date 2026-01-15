Macinka svými grimasami naštval opoziční poslance. Dětinské, napomenul ho Válek

„Ráda bych požádala pana ministra Macinku, aby si nyní odpustil legrační obličeje, protože já budu mluvit o velmi vážném tématu, a to je duševní zdraví našich dětí,“ napomenula ve středu šéfa diplomacie poslankyně Pirátů Barbora Pipášová, kterou ještě předtím kritizoval premiér Andrej Babiš za to, že ho při svém příchodu k řečnickému pultu nepozdravila.
Pipášová se následně pustila do krátkého hovoru s Macinkou, který se podivil nad tím, že poslankyně nemá dostatečné zkušenosti z klubu Pirátů. Jejich rozhovor přerušil až místopředseda Sněmovny Jan Skopeček s tím, že spolu mají diskutovat až mimo jednání.
Na Macinkovy grimasy a posunky kriticky reagovali i další poslankyně z řad Pirátů. Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 na sociální síti X k napsal, že ministr zahraničí je „smutnou ukázkou nízké politické kultury“.
„Tvrdé výměny mezi vládou a opozicí jsou standardní součástí politiky, ale toto dětinské chování není hodné vicepremiéra. Pan Macinka by si mohl uvědomit, že už je ústavním činitelem a ne jen předsedou fanklubu Filipa Turka,“ uvedl Válek.
Redakce iDNES.cz Macinku oslovila s žádostí o reakci. Kritické výroky sněmovních kolegů odmítl komentovat.
Ve Sněmovně se druhým dnem koná jednání o důvěře Babišově vládě. Trojice vládních stran ANO, SPD a Motoristů sobě má v dolní komoře pohodlnou většinu 108 hlasů, a kabinet proto důvěru získá. K jejímu vyslovení stačí hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců.