Macinka svými grimasami naštval opoziční poslance. Dětinské, napomenul ho Válek

  16:29
Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka při jednání Sněmovny čelí od některých zákonodárců kritice za své grimasy. Politik sedící přímo za pultíkem a tedy v přímém záběru hlavní kamery při projevech poslanců z řad opozice obracel oči v sloup či se sarkasticky usmíval. Na jeho chování upozornili Piráti i bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09.

„Ráda bych požádala pana ministra Macinku, aby si nyní odpustil legrační obličeje, protože já budu mluvit o velmi vážném tématu, a to je duševní zdraví našich dětí,“ napomenula ve středu šéfa diplomacie poslankyně Pirátů Barbora Pipášová, kterou ještě předtím kritizoval premiér Andrej Babiš za to, že ho při svém příchodu k řečnickému pultu nepozdravila.

Pipášová se následně pustila do krátkého hovoru s Macinkou, který se podivil nad tím, že poslankyně nemá dostatečné zkušenosti z klubu Pirátů. Jejich rozhovor přerušil až místopředseda Sněmovny Jan Skopeček s tím, že spolu mají diskutovat až mimo jednání.

Na Macinkovy grimasy a posunky kriticky reagovali i další poslankyně z řad Pirátů. Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 na sociální síti X k napsal, že ministr zahraničí je „smutnou ukázkou nízké politické kultury“.

„Tvrdé výměny mezi vládou a opozicí jsou standardní součástí politiky, ale toto dětinské chování není hodné vicepremiéra. Pan Macinka by si mohl uvědomit, že už je ústavním činitelem a ne jen předsedou fanklubu Filipa Turka,“ uvedl Válek.

Redakce iDNES.cz Macinku oslovila s žádostí o reakci. Kritické výroky sněmovních kolegů odmítl komentovat.

Ve Sněmovně se druhým dnem koná jednání o důvěře Babišově vládě. Trojice vládních stran ANO, SPD a Motoristů sobě má v dolní komoře pohodlnou většinu 108 hlasů, a kabinet proto důvěru získá. K jejímu vyslovení stačí hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Ministr zahraničí Petr Macinka na jednání Poslanecké sněmovny. (14. ledna 2025)
Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka se bavili nad poslankyní za Piráty Barborou Pipášovou.
Barbora Pipášová, lídryně Pirátů v parlamentních volbách na Vysočině (20. září 2025)
Schůze Poslanecké sněmovny. Filip Turek a Petr Macinka (Motoristé sobě). (13. ledna 2026)
