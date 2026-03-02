Macinka svolal tiskovou konferenci ohledně repatriačních letů

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Z Prahy ráno odletěla dvě letadla Smartwings do Ománu pro Čechy, kteří se v regionu nacházejí s cestovní kanceláří. Přistát zpátky v Praze by měly ještě dnes kolem půlnoci.
Pro Čechy se v pondělí vypravily také armádní letouny. Airbus by měl do egyptského Šarm aš-Šajchu doletět v 19:00, o hodinu později by měl odletět zpět do Česka. Casa by měla do Egypta doletět ve 22:30.
Druhý menší airbus s kapacitou 42 osob má přistát v jordánském Ammánu ve 23:00 a o hodinu později poletí zpět. Pokud se letouny nepodaří naplnit, Česko nabídne místa Slovákům či občanům jiných zemí.
„Neděláme repatriační lety z Maskatu, tam jsme spojeni se Smartwings,“ uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Již v neděli zdůraznil, že čeští občané mají respektovat doporučení zemí, v nichž se nacházejí.
Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu vojenskou operaci proti Íránu. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je snaha zabránit režimu získat jadernou zbraň. Teherán odpověděl odpálením raket a vysláním dronů na Izrael a americké základny v regionu. Ty se kromě Kuvajtu nacházejí také ve Spojených arabských emirátech, v Saúdské Arábii, Bahrajnu, Kataru a Jordánsku.