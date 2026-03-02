Macinka svolal tiskovou konferenci ohledně repatriačních letů

Autor:
  17:05
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) svolal tiskovou konferenci ohledně repatriačních letů. Česko vyslalo armádní letadla do Egypta a do Jordánska. Po americko-izraelských útocích na Írán je v řadě zemí uzavřený letecký prostor. V ohroženém regionu je podle systému dobrovolných registrací Drozd asi 6700 Čechů. Konferenci iDNES.cz přináší živě.

Z Prahy ráno odletěla dvě letadla Smartwings do Ománu pro Čechy, kteří se v regionu nacházejí s cestovní kanceláří. Přistát zpátky v Praze by měly ještě dnes kolem půlnoci.

Pro Čechy se v pondělí vypravily také armádní letouny. Airbus by měl do egyptského Šarm aš-Šajchu doletět v 19:00, o hodinu později by měl odletět zpět do Česka. Casa by měla do Egypta doletět ve 22:30.

Druhý menší airbus s kapacitou 42 osob má přistát v jordánském Ammánu ve 23:00 a o hodinu později poletí zpět. Pokud se letouny nepodaří naplnit, Česko nabídne místa Slovákům či občanům jiných zemí.

„Neděláme repatriační lety z Maskatu, tam jsme spojeni se Smartwings,“ uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Již v neděli zdůraznil, že čeští občané mají respektovat doporučení zemí, v nichž se nacházejí.

Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu vojenskou operaci proti Íránu. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je snaha zabránit režimu získat jadernou zbraň. Teherán odpověděl odpálením raket a vysláním dronů na Izrael a americké základny v regionu. Ty se kromě Kuvajtu nacházejí také ve Spojených arabských emirátech, v Saúdské Arábii, Bahrajnu, Kataru a Jordánsku.

Ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března 2026)
Tisková konference po skončení zasedání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě). (9. února 2026)
Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března 2026)
Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března 2026)
5 fotografií
