Macinka letí do Ameriky opět komerční linkou. Potká se i s ideology MAGA

„Pan ministr odletí kolem poledne, opět využije komerční linku,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő.
Tou chtěl šéf české diplomacie cestovat i začátkem února, kdy se měl na pozvání svého amerického protějšku Marca Rubia zúčastnit konference o vzácných minerálech. Cestu ale musel odložit kvůli zrušenému letu z německého Frankfurtu nad Mohanem. Zda i nyní bude odlétat odtud, Čörgő nesdělil.
Jestli se s Rubiem setká Macinka nyní, není zatím jasné. „V tuto chvíli nemůžeme potvrdit jména, protože jsou ještě všechny schůzky v jednání,“ sdělil Čörgő. Ministerstvo nicméně uvedlo, že se potká se zástupci konzervativního think-tanku Heritage Foundation, který je spojován s hnutím MAGA, a představiteli dalšího vlivného think-tanku Hudson Institute.
Macinka bude ve Washingtonu zastupovat premiéra Andreje Babiše, jak sdělil Seznam Zprávám, jež o jeho cestě informovaly jako první. V roli pozorovatele se zúčastní prvního zasedání Rady míru, kterou americký prezident Donald Trump ustavil v lednu. Pozvánku do ní obdrželo Česko koncem ledna, začátkem února Babiš uvedl, že Česko prozatím neuvažuje o vstupu.
Ministrova návštěva Spojených států potrvá do 24. února. kdy vystoupí na mimořádném zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku u příležitosti čtvrtého výročí ruské agrese proti Ukrajině. „Zúčastní se rovněž jednání Rady bezpečnosti OSN svolaného britským předsednictvím k situaci na Ukrajině,“ uvedlo k cestě ministerstvo.
Součástí programu v New Yorku budou také bilaterální jednání, včetně setkání s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem.