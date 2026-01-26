Sobotního shromáždění na Karlově mostě se zúčastnila více než stovka lidí, kteří přišli oslavit Den jednoty Ukrajiny. Nejdříve vyslechli ukrajinskou a českou hymnu, drželi minutu ticha za padlé ve válce, poté nesli několikametrovou ukrajinskou vlajku přes most, zpívali či skandovali hesla o svobodné Ukrajině, proti válce a Rusku.
Okamura v neděli večer na síti X uvedl, že taková akce nepřispívá vzájemným vztahům obou zemí.
„Z mého pohledu je to zbytečná provokace Ukrajinců vůči našim občanům, kteří nesouhlasí s masovou migrací Ukrajinců do ČR. Tato akce na jednom z nejpamátnějších míst české historie rozhodně neprospívá k dobrým česko-ukrajinským vztahům. Respekt k hostitelské zemi a jejím symbolům by měl být samozřejmostí. Tady nejsme na Ukrajině, ale v České republice,“ napsal Okamura, který dlouhodobě kritizuje pomoc státu Ukrajincům, kteří žijí v Česku.
Doplnil, že s Macinkou už mluvil o tom, aby se taková akce na tomto historickém místě neopakovala. To v pondělí portálu iDNES.cz potvrdil ministr zahraničí. „S panem předsedou Okamurou jsem o tom mluvil. Jeho kritice rozumím, můj pohled na tuto věc ale není tak přísný. Organizátoři kritické ohlasy nepochybně zaznamenali,“ uvedl.
„Chorobná posedlost,“ upozornil Rakušan
Na Okamurova slova reagovali i další politici. Bývalý ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) kritiku předsedy SPD zcela odmítl. „Posedlost Tomia Okamury ukrajinskou vlajkou je chorobná. Dobrým česko-ukrajinským vztahům neprospívá především tenhle ostudný xenofob v čele Sněmovny,“ napsal na sociální síti X. Dodal, že se lidé mohou od Okamurových postojů distancovat například dalším příspěvkem do sbírky na generátory pro Ukrajinu.
Ostře se vymezil také bývalý eurokomisař a diplomat Pavel Telička. Podle něj je kritika pietní akce nepřijatelná. „Člověk musí být skutečným odpadem, když se ohradí proti rozvinutí ukrajinské vlajky v Den jednoty tolik zkoušené země na Karlově mostu a akt s minutou ticha za desetitisíce zabitých a mučených lidí označí za provokaci,“ uvedl na Facebooku.
Takové výroky označil za „šílenou ostudu“ a zároveň neúctu ke statisícům Ukrajinců žijících v Česku. Telička byl v roce 2014 zvolen za hnutí ANO do Evropského parlamentu. V roce 2017 však spolupráci s hnutím ukončil, a to kvůli názorové neshodě s předsedou hnutí Andrejem Babišem.
Sobotní akci zorganizovalo ukrajinské velvyslanectví v Praze k výročí dne sjednocení Ukrajiny před 107 lety. Ukrajinský velvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč ve svém projevu poděkoval Čechům za solidaritu a vyzdvihl sbírky, které v posledních dnech vybraly miliony na generátory pro napadenou zemi čelící masivním útokům na energetickou infrastrukturu. Ze strany českého národa cítí velkou podporu a je za ni vděčný, řekl velvyslanec.
Okamura se v neděli pozastavil nad tím, že na Karlově mostě Ukrajinci rozvinuli vlajku své rodné země. „Dokážete si představit, že by v minulosti čeští emigranti pověsili 28. října třicetimetrové vlajky z Eifelovky, Big Benu a podobně?“ poznamenal.
Připomněl, že vláda ANO, SPD a Motoristů připravuje nový zákon na zpřísnění podmínek pro pobyt cizinců v ČR včetně Ukrajinců.
Současná vládní koalice ANO, SPD a Motoristů je k pomoci Ukrajině rezervovanější než předchozí kabinet Petra Fialy (ODS).
Okamura vzbudil kritiku opozice, části české veřejnosti i ukrajinských diplomatů i svým novoročním projevem, v němž ostře kritizoval poskytování zbraní Ukrajině či vedení ukrajinského státu. Veřejně se na sociálních sítích proti jeho slovům ohradil i Zvaryč.
Ukrajina slaví Den sjednocení 22. ledna. V tento den v roce 1919 byl na Sofijském náměstí v Kyjevě vyhlášen takzvaný Akt sjednocení Ukrajinské lidové republiky a Západo-Ukrajinské lidové republiky. Vznikla tak jedna nezávislá Ukrajinská lidová republika. Tento den symbolizuje jednotu ukrajinských zemí a národa.