Majerová je pí..., říkal Macinka. Urazit mě nemůže, ale ať se omluví, reaguje politička

Šéf Motoristů Petr Macinka se v minulosti veřejně pustil do předsedkyně Trikolóry a současné lídryně SPD ve Zlínském kraji Zuzany Majerové. Na videu z roku 2024 jí vulgárně nadává. „Takový člověk, jako on, mě opravdu nemůže urazit,“ reaguje Majerová pro iDNES.cz. Oba se přitom mají setkat v nově složené Poslanecké sněmovně a možná i spolupracovat ve vládní koalici.
„Zuzana je samozřejmě pí... hloupá,“ řekl Macinka v roce 2024 před eurovolbami ve vysílání internetové televize XTV. Video, v němž je nyní nově zvolený poslanec zjevně pod vlivem alkoholu, teď vzbuzuje pozornost. Po volbách se totiž oba politici sejdou v Poslanecké sněmovně, přičemž SPD a Motoristé dokonce jednají s vítězným ANO o možné spolupráci na vládě.

Na záznamu živého vysílání si Macinka s tehdejším lídrem Motoristů pro eurovolby Filipem Turkem, nyní také nově zvoleným poslancem, připíjí sektem a mezi smíchem a různými narážkami Macinka zkomolí jméno Zuzany Majerové.

„Já ti přeju, aby našla štěstí při volbě soudružky Jermanové z hnutí ANO, anebo při volbě své kamarádky nejlepší, nejkamarádkovštější Zuzany Majerníkové z hnutí SPD,“ pronáší alkoholem zjevně posilněný Macinka směrem k Turkovi.

„Trochu divokej Péťa“

Na Turkovo upozornění, že Majerová je z Trikolóry, následně dodává: „Zuzana je samozřejmě pí... hloupá.“ To už se nelíbí ani Turkovi a snaží se Macinku co nejrychleji utnout. „Nebuď jak ti lidi z Twitteru. My se s vámi rozloučíme, protože Péťa je trochu divokej,“ konstatoval.

Předseda Motoristů sobě se ale nenechá jen tak odbýt a na závěr přidává ironickou omluvu. „Já se omlouvám, jestli jsem řekl, že Zuzana Majerová je pí..., to se teda omlouvám, protože není samozřejmě… Je to pravda, že bych to řekl nahlas, já to říkám jenom potichu,“ prohlašuje ve zmateném slovosledu, zatímco Turek už se chytá za hlavu.

Výzva ze strany Majerové

Redakce iDNES.cz požádala Majerovou o vyjádření k celé situaci. „Myslíte to video, kde byl ožralý a vulgárně mě napadal?“ reagovala s tím, že pokud má mezi ní a Macinkou dojít k jakékoli spolupráci, měl by se jí omluvit. „Myslím, že pokud spolu máme nějak v budoucnu spolupracovat, bylo by záhodno se omluvit,“ řekla doslova.

Na otázku, zda by výrok mohl vnést problémy do jejích představ o vládní koalici, odpověděla, že Macinka ji v žádném případě neurazil. „Pan Macinka rozhodně není člověk, který by mě mohl urazit. Takový člověk, jako je pan Macinka, mě totiž ani urazit nemůže,“ sdělila pro iDNES.cz.

Přesto mu však poslala jasnou výzvu: „Pane Macinko, začněte se chovat jako dospělý muž a omluvte se mi.“ Redakce iDNES.cz kontaktovala i předsedu Motoristů, ten se však doposud nevyjádřil.

