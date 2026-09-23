„Mohu jen doporučit, abyste v příštích týdnech sledovali ekonomické zpravodajství,“ prohlásil Mlsna. Ve veřejných zakázkách úřad od roku 1995 rozhodl v téměř 15 tisíc případech a jen za přestupky zadavatelů uložil pokuty za téměř miliardu korun.
Celkové přínosy se podle vyhodnocení za rok 2025 pohybují v rozmezí 1,5 až dvě miliardy korun. „Jinými slovy, za každou korunu vynaloženou na rozpočet úřadu se ekonomice vrátilo 20 až 30 korun. Těchto výsledků v oblasti soutěžní politiky úřad dosahuje s jedním z nejnižších rozpočtů ze všech soutěžních úřadů v zemích EU,“ upozornil předseda českého antimonopolního úřadu.
Mlsna rozdíly demonstroval na rozdílných platech. Na jednoho zaměstnance zabývajícího se hospodářskou soutěží má ÚOHS 45 tisíc eur (v přepočtu přibližně 1,1 milionu Kč), Litva 92 tisíc eur (zhruba 2,3 milionu Kč), sousední Slovensko 180 tisíc eur (4,4 milionu Kč), Německo 334 tisíc eur (asi 8,1 milionu Kč) a Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise dokonce 362 tisíc eur (přes 8,8 milionu Kč).
ÚOHS podle něj dlouhodobě patří mezi nejaktivnější v Evropě z hlediska počtu odhalených zakázaných dohod typu „bid rigging“, tedy tajné kartelové dohody uzavírané mezi účastníky výběrových řízení s úmyslem ovlivnit výsledek výběrového řízení ve prospěch dosažení předem určeného cíle.
„Obdobně patříme ke špičce v oblasti zakázaných vertikálních dohod o určování cen pro další prodej, které slaďují ceny mezi koncovými prodejci a zvyšují cenovou hladinu zboží pro české spotřebitele,“ podotkl šéf úřadu.
Každý jednotlivý dokončený případ přitom nemá jen přímé dopady, ale ovlivňuje ekonomiku i nepřímo. Například tím, že firmy se dopouštějí kartelů v menší míře, ať už díky osvětové činnosti, nebo ze strachu před vysokou sankcí, případně že zadavatelé v důsledku znalosti rozhodovací činnosti úřadu zadávají bez chyb a umožňují širší soutěž o zakázky, poznamenal Mlsna.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve středu slaví přesně 35 let od svého vzniku. Za tuto dobu se jeho kompetence z jedné hlavní působnosti navýšily na pět. Klíčovými kompetencemi jsou od roku 1991 ochrana hospodářské soutěže, od roku 1995 dohled nad zadáváním veřejných zakázek, od roku 2000 veřejná podpora, od roku 2010 významná tržní síla a od roku 2024 přístup k dopravní infrastruktuře.
Úřad, který byl v 90. letech čtyři roky i ministerstvem, za 35 let vedlo pět různých předsedů a vystřídalo se v něm zhruba 900 zaměstnanců. ÚOHS má od svého vzniku sídlo v Brně.