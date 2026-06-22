„Myslím, že není šance, že by kompetenční žaloba na této cestě něco změnila,“ uvedl Kudrna. Ústavní soud by podle něj totiž neměl dostatek času na to věc řádně projednat a rozhodnout, přestože se věcí může zabývat přednostně.
„Určitě to se to nedá zvládnout tak, aby Ústavní soud rozhodl do začátku července, kdy se summit koná. Za tři týdny se to z procesních důvodů určitě zvládnout nedá,“ upozornil ústavní právník.
Doplnil, že žalovaný má právo na to se s žalobou seznámit, soud zároveň má také své lhůty pro doručení žaloby, na přípravu a doručení svého vyjádření. „Těžko ta lhůta bude jen týden,“ vysvětlil Kudrna.
Rozhodnutí soudu by podle něj mělo takzvaný akademický charakter. „To znamená, že se dozvíme, jak to mělo být a jak to má být do budoucna,“ objasnil s tím, že podrobnosti nyní nelze předjímat, protože záleží na tom, jak by byla žaloba podána a jak by ve věci rozhodl soud.
Summit v turecké Ankaře se koná 7. a 8. července, za Česko se ho zúčastní předseda vlády Andrej Babiš, ministr obrany Jaromír Zůna a ministr zahraničí Petr Macinka. Vláda to v pondělí oznámila na tiskové konferenci, na které tak vyloučila možnou účast prezidenta Pavla. O té se vláda s Hradem přela několik měsíců.
Prezident, který se chce summitu účastnit, už několikrát zdůraznil, že je připraven ve věci podat kompetenční žalobu. Původně vláda avizovala, že oznámí složení delegace na začátku června, termín nakonec oddálila až na 22. června. Podle některých politologů šlo o úmysl, bez rozhodnutí kabinetu totiž podle nich není za co vládu žalovat. Pavel argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc. Babiš v pondělí uvedl, že vláda má dostatečné kompetence a chce zahraniční politiku aktivně vést.
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