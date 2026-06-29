„Ústavní soud takto rozhodl nepochybně záměrně,“ doplnil Kudrna k rozsahu stanoviska soudu. Podle jeho názoru nechtěl nadměrně zasahovat do vnitřních vztahů nejvyšších orgánů výkonné moci.
Zároveň upozornil, že otázka reprezentace státu se týká vzájemné koordinace a dohody zejména mezi vládou a prezidentem republiky, za účasti především ministerstva zahraničních věcí. „Nařizování v této věci by překračovalo roli Ústavního soudu,“ dodal.
Podle Kudrny by takový zásah znamenal také průlom do dosavadní praxe. „Na to se ostatně odvolává i prezident republiky,“ doplnil.
Forma účasti prezidenta Pavla na summitu v Ankaře byla v posledních dnech široce diskutovaným tématem. Ústavní soud již dříve předběžným rozhodnutím stanovil, že má vláda umožnit Pavlovi účast na summitu. Jeho přesnou roli však nestanovil.
Pavel v návaznosti prohlásil, že pokud je prezident v jakékoli delegaci, je jím automaticky vedoucím. „O tom, jestli se zúčastní kterékoli součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne ministr zahraničí.“
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka však v reakci pro Novinky.cz oponoval, že Pavel v čele delegace na summit nebude. „Usnesení vlády je jasné a Ústavní soud nás neodsoudil k tomu, aby byl vůdcem delegace, ale aby byl členem delegace,“ uvedl.
V pondělí Pavel vyzval Babiše k vzájemnému dialogu. „Vnímám zájem vlády prezentovat vlastní politiku v mezinárodní situaci, která není jednoduchá. Nabízím proto opakovaně kompromisní řešení, které umožní civilizovaný průběh jednání, v souladu s existujícími pravidly a zvyklostmi,“ napsal na síti X.