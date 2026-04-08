„K uplatnění své kompetence zastupovat stát navenek podle čl. 63 odst. 1 písm. a) Ústavy České republiky právě na summitu NATO přistupuji nejen s přihlédnutím k dlouhodobým zvyklostem, ale rovněž v zájmu přispět k zajištění kontinuity v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky České republiky, jež se významně prolíná s působností prezidenta republiky, a to nejen v oblasti mezinárodních vztahů,“ napsal Pavel Babišovi.
Dodává, že s ohledem na témata summitu, především výdaje na obranu a plán naplňování závazků přijatých vloni na summitu v Haagu, uvítá, pokud se Babiš summitu zúčastní spolu s ním. „Abyste mohl detailně vysvětlit pozici české vlády,“ doplnil.
Kvůli sporu o to, kdo pojede na summit v červenci, plánoval Pavel minulý týden domluvit s Babišem schůzku. Vzhledem k nemožnosti sejít se osobně zvolil prezident formu dopisu.
Lídr opozice nebude mluvit, opakuje Macinka
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) pro iDNES.cz uvedl, že „umanutost Petra Pavla v této věci už začíná působit poměrně nedůstojně“. Zastupovat ČR na formálních summitech by měli pouze veřejní činitelé, kteří mají v zemi reálný politický vliv, sdělil ministr. Prezident republiky je dle ústavy mimo jiné vrchní velitel ozbrojených sil.
Vláda je s Hradem v těchto týdnech kvůli summitu NATO ve sporu. Babiš v polovině března řekl, že by měl na summit jet on a Macinka. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) pak na začátku dubna uvedl, že by se měl summitu zúčastnit také.
Macinka spor o zastoupení země na summitu Severoatlantické aliance, kde nechce prezidenta, vystupňoval slovy o tom, že by Pavel neměl jezdit na žádné summity, včetně pravidelného jednání nejvyššího formátu OSN.
„Mimochodem v září bude třeba summit OSN, kde vždycky vedoucí české delegace hovoří. Je to poměrně významná událost. No, tak tam také nebude mluvit lídr opozice,“ oznámil v úterý v pořadu Xaver Live Macinka s tím, že ministerstvo zahraničí nevyřídí akreditaci pro žádného člověka z opozice.
„Budu trvat na tom, že i na tomto formátu bude reprezentovat Českou republiku předseda vlády, protože nejsme prezidentská republika. Takže pokud si někdo hraje na to, že je králem slunce, tak se možná příliš začetl do nějakých dobových románů francouzské literatury,“ dodal ministr zahraničí.
Pavel v úterý na setkání se studenty Mendelovy univerzity v Brně řekl, že ministr zahraničí nemůže zakázat prezidentovi, aby zastupoval zemi navenek.
Deník N ve středu informoval, že Pavel zvažuje i podání kompetenční žaloby, jestliže mu vláda bude bránit v ústavní kompetenci zastupovat Česko v zahraničí.
19. března 2026