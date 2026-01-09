Turek nemá respekt vůči ústavním hodnotám, uvedl Pavel v dopise Babišovi

  11:17aktualizováno  11:21
Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek podle prezidenta Petra Pavla opakovaně prokázal nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu a ústavním hodnotám. Hlava státu to zmiňuje v dopise adresovaném premiérovi Andreji Babišovi, informovala Česká televize. Hrad tak vysvětluje, proč Turka odmítá jmenovat ministrem. Prezident poukázal na Turkovy kontroverze spojené s nacistickými symboly nebo gesty a výroky, které podle Pavla zpochybňují rovnost žen a menšin.
Na novoroční oběd se sešli prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš (ANO)....

Na novoroční oběd se sešli prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš (ANO). (7. ledna 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

„Ve svých různých vyjádřeních a jednáních opakovaně adoroval, či přinejmenším bagatelizoval jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo, které mělo na svědomí nejhorší válku v lidských dějinách, genocidu milionů nevinných lidí a trýznivou okupaci mj. i českých zemí,“ stojí kromě jiného v dopise.

Turek, poslanec a čestný prezident Motoristů, čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za některé výroky se omluvil, u některých autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Pavel dal opakovaně najevo, že Turkovy vlastnosti, přístup k právu i pravidlům nejsou slučitelné s funkcí tak vysokého veřejného činitele, jakým je ministr.

