Turek nemá respekt vůči ústavním hodnotám, uvedl Pavel v dopise Babišovi

„Ve svých různých vyjádřeních a jednáních opakovaně adoroval, či přinejmenším bagatelizoval jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo, které mělo na svědomí nejhorší válku v lidských dějinách, genocidu milionů nevinných lidí a trýznivou okupaci mj. i českých zemí,“ stojí kromě jiného v dopise.
Turek, poslanec a čestný prezident Motoristů, čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za některé výroky se omluvil, u některých autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Pavel dal opakovaně najevo, že Turkovy vlastnosti, přístup k právu i pravidlům nejsou slučitelné s funkcí tak vysokého veřejného činitele, jakým je ministr.
Připravujeme podrobnosti.