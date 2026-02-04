Prezident Pavel se sejde na Hradě s Babišem. Řešit by měli i Macinkovy SMS

  6:35aktualizováno  6:35
Prezident Petr Pavel pozval premiéra Andreje Babiše (ANO) k jednání, sejít se mají v 8.30 ráno na Pražském hradě. Jednat by měli kromě jiných záležitostí také o zprávách, které ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) posílal prezidentovu poradci Petru Kolářovi. Hlava státu se krátce poté zúčastní také bezpečnostní rady státu na Úřadu vlády.
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. (12. listopadu 2025) | foto: Zuzana Bönisch

Na novoroční oběd se sešli prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš (ANO)....
Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...
Praha 17.11.2025 Pietními akcemi, happeningy, průvody a koncerty si Česko v...
Komunikace zpráv od Petra Macinky určených prezidentu Petru Pavlovi. (27. ledna...
18 fotografií

„Jsem rád, že pan prezident vyslyšel můj návrh, abychom se o všem pobavili osobně namísto vzkazů přes média. Ideální by bylo, aby si to vydiskutoval s panem Macinkou napřímo, ale jeho postoj respektuju. Věřím, že to přispěje ke zklidnění situace,“ napsal Babiš.

Pavel na konci ledna zveřejnil textové zprávy, které Macinka poslal jeho poradci Petru Kolářovi. Jejich obsah označil prezident za pokus o vydírání, což Macinka následně odmítl. Podle ministra zahraničí se jednalo pouze o snahu ovlivnit jeho postoj.

Ve zprávách jde o jmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí, které Pavel od počátku odmítá. Babiš v reakci uvedl, že vláda ANO, SPD a Motoristů nemá zájem na zákopové válce mezi Strakovou akademií a Hradem. Sám pokládá Macinkovy zprávy za nešťastně formulované, na druhou stranu chápe rozčarování Motoristů kvůli nejmenování Turka ministrem.

Na podporu prezidenta se po zveřejnění obsahu zpráv konala v neděli demonstrace na Staroměstském a Václavském náměstí v Praze. Podle organizátorů se jí zúčastnilo přibližně 100 tisíc lidí. Výzvu spolu Milion chvilek za demokracii Stojíme za prezidentem podepsalo již přes 720 tisíc lidí.

Tématem jednání by mohla být i zrušená schůzka nejvyšších ústavních činitelů, která se měla konat minulé pondělí. Hrad ji nejprve o hodinu posunul a následně zrušil s odůvodněním, že i přes posun někteří z účastníků nebyli schopni dodržet čas. Babiš se posléze na brífinku po jednání vlády Pavlovi omluvil, že nedodržel termín setkání. Kabinet podle něj měl ten den nejnáročnější zasedání od svého vzniku.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.