Prezident přijal ministra Blažka. Hovořili o personálních změnách v justici

„Šlo o informační schůzku. Jednak došlo k výrazným změnám v personální soustavě nejvyššího státního zastupitelství, pana prezidenta také zajímal průběh schvalování reformy trestního práva ve Sněmovně a pozměňovací návrhy k ní,“ řekl Blažek.

„Bavili jsme se, co to (jmenování Bradáčové) může znamenat v soustavě, která funguje standardně, výkonně a dobře. Nicméně lze očekávat, že s paní doktorkou Bradáčovou dojde k určitým změnám,“ sdělil ministr novinářům. Podrobně však o změnách, které chce nová šéfka žalobců prosadit, nehovořili.

Reforma trestního práva je ve Sněmovně před druhým čtením. O pozměňovacích návrzích k ní by měl ve středu hlasovat ústavněprávní výbor. „Pokud tomu tak bude, nic nebrání tomu, aby ještě v dubnu bylo druhé čtení a v květnu může být třetí. Zdá se mi, že je vůle, aby se to do voleb stihlo,“ nastínil Blažek. Podle něj bude mít novela trestního zákoníku prioritu před ostatními právními předpisy.

Ministr s prezidentem se na schůzce věnovali také tématu konopí. „Řeč byla i o problematice trestání konopí, respektive pěstování, držení a podobně,“ sdělil Blažek novinářům. Prezidentovi poděkoval za milosti, které v této oblasti v poslední době udělil. „U nás je to trestání nemoderní a je zbytečně přísné,“ dodal ministr.

Za volbou Bradáčové stojí podle premiéra Fialy její vysoká prestiž a profesionalita. „Je to významná funkce v systému spravedlnosti v České republice, ale i proto, aby občané měli pocit, že se spravedlnosti může dostát všem,“ řekl Fiala.

„Priority jsem stavěla s promyšlenou naléhavostí. Přebírám státní zastupitelství jako emancipovaný a personálně stabilní orgán. Samozřejmě bude klíčové, jaké představy bude mít nový ministr spravedlnosti po podzimních volbách,“ upozornila Bradáčová.

Nově jmenovaná šéfka žalobců by chtěla digitalizovat celé zastupitelství a také redukovat stupně státních zastupitelství, počty lidí a sil chce přeskupit. „Mou prioritou bude také kriminalita mladistvých a nezletilců. Je to naléhavá záležitost, a to nejen u nás. Mělo by to provázet i potřebné vzdělávání. Dále se budu zabývat kriminalitou spojenou s korupcí a nenávistných trestných činů,“ vyjmenovala Bradáčová.