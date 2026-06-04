Řehkův nástupce Hlaváč představil Pavlovi své priority, prezident jej podpořil

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  15:41aktualizováno  15:44
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Budoucí náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč ve čtvrtek prezidentovi Petru Pavlovi na Hradě představil své priority. Patří mezi ně například dokončení těžké brigády. Po setkání řekl, že ho Pavel podpořil. Termín jmenování mu ale zatím nesdělil. Nejzazší datum převzetí funkce připadá na 30. června, respektive 1. července. Stejný termín navrhuje i vláda. Hlaváč ve funkci vystřídá Karla Řehku.
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ilustrační snímek | foto: Pražský hrad

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Očekává zároveň kontinuitu v tom, co dělal dosud. Prezident šéfa armády jmenuje na návrh vlády a po projednání sněmovním výborem pro obranu. Pavel uvedl, že jmenování nechce zdržovat.

Vláda v květnu schválila návrh na Hlaváčovo jmenování a minulý týden ho projednal sněmovní výbor pro obranu. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) uvedl, že kabinet navrhuje Hlaváče jmenovat od 1. července. Ve funkci by nahradil armádního generála Karla Řehku.

Na konci května při návštěvě Estonska prezident uvedl, že vojenská kancelář prezidenta dostala pokyn, aby našla nejbližší možný termín. „Termín předání by měl být k 1. červenci s tím, že tradičně se funkce náčelníka generálního štábu předává k 30. červnu, ale o tom, kdy ten akt proběhne, jsme se dnes s panem prezidentem skutečně nebavili,“ sdělil Hlaváč.

Při jednání výboru mezi své priority Hlaváč zařadil dokončení výstavby těžké brigády, zahájení budování střední brigády a rozvoj vícevrstvé protivzdušné a protidronové obrany. „Prezidentovi jsem je představil trochu více podrobněji, protože rozumí věcem o armádě,“ řekl ve čtvrtek Hlaváč.

Podle Pavla je Hlaváč dobrým kandidátem, protože splňuje všechna kritéria. Je to podle prezidenta zkušený voják, který si prošel všemi velitelskými stupni a ví přesně, co armáda v dnešní době potřebuje.

Hlaváč působí od srpna 2023 jako první zástupce náčelníka generálního štábu. V armádě slouží od 80. let a během kariéry zastával řadu velitelských i štábních funkcí, především u dělostřelectva a pozemních sil.

18. května 2026
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