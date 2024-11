Výzkum vesmíru pomohl Česku při povodních, řekl Pavel. V oboru vidí perspektivu

Kosmický výzkum Pavel zároveň považuje za obor s vysokou přidanou hodnotou. Česko má podle něj v této oblasti co nabídnout. „Vidím velkou perspektivu,“ uvedl.

Přestože pro mnoho lidí jsou kosmické aktivity podle Pavla vzdálené, bez nich je život v podstatě nepředstavitelný. „Například jenom povodně, kterým jsme čelili před několika měsíci, a teď vidíme ty dopady znovu ve Španělsku. Pokud bychom neměli tak přesná data ze satelitního průzkumu, tak zřejmě i předpovědi našeho hydrometeorologického ústavu, odhady, kam až povodně budou sahat, by byly mnohem méně přesné, a škody by byly výrazně větší, a to i na životech,“ uvedl prezident.

Spolu s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS) Pavel také vyzdvihl účast českého stíhacího pilota Aleše Svobody ve vesmírném programu Evropské kosmické agentury (ESA). „Pokud se to podaří dotáhnout do konce, tak to bude velká prestiž pro ČR,“ uvedl Pavel o českém záložním kandidátovi na astronauta.

Kupka zmínil, že je na evropské raketě Ariane 6 i česká vlajka. „Je to víc než jen cesta do vesmíru, jde o to, abychom dokázali zvednout větší vlnou zájmu o kosmické aktivity,“ řekl.

Věří, že právě festival Czech Space Week lidem tyto aktivity lépe vysvětlí a přiblíží. Kosmický výzkum totiž podle něj umožňuje i sledování klimatických změn či světelného znečištění. Důležitý je ale také pro zemědělství a dopravu, řekl.

V listopadu 2022 ESA představila nový tým astronautů pro vesmírný program. V hlavním týmu jsou dvě ženy a tři muži, kteří budou zaměstnanci agentury, Svoboda je spolu s dalšími deseti lidmi v rezervním týmu, jsou tedy k dispozici jako náhradníci po případném odchodu někoho ze základního týmu.

Šanci podívat se do vesmíru měl také český umělec Yemi A.D., který byl mezi osmi členy posádky, s níž se chtěl japonský miliardář Jusaku Maezawa v lodi společnosti SpaceX vypravit na cestu kolem Měsíce. Japonec ale kvůli odkladům a nejasnému harmonogramu oznámil konec plánu.