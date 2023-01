Nerudová: Mí dobrovolníci pomohou Pavlovi, budou prosazovat témata mladých

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Ekonomka Danuše Nerudová skončila v prvním kole prezidentských voleb na třetím místě, když získala 13,92 procent hlasů. Stejně jako další dva neúspěšní uchazeči o prezidentský úřad - senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer - pak hned v sobotu po sečtení výsledků vyslovila podpora Pavlovi.

„Považuji to za výraz vyspělé politické kultury, která zde dlouho chyběla,“ řekl nyní Pavel o své spolupráci s Nerudovou. Podpory své bývalé protikandidátky si váží a oceňuje, že není jen verbální.

„Podpora pro druhé kolo platí,“ řekla nyní Nerudová. Zopakovala, že se svým týmem vedla celou dobu pozitivní kampaň a zdůrazňovala témata mladých. Nyní se dle svých slov s Pavlem domluvila, že tato témata bude dál prosazovat i on. „Bude mít kolem sebe tým mladých lidí, kteří zajistí, že témata jako nedostatek bydlení, manželství pro všechny, bude dál rozvíjet. A pokud bude zvolen prezidentem, bude jim dávat záštitu,“ dodala Nerudová.

Pavel se vymezil proti tvrzení, že současné volby jsou soubojem mezi městy a vesnicemi. „Je to spíše souboj světa, kde ctíme slušnost a důstojnost, a světa, který se neštítí manipulací, záleží mu jen na boji o moc,“ řekl. Taková dělící čára podle něj nemá nic společného s velikostí obcí a s jejich obyvateli.

Pavel dále řekl, že proti Nerudové sice měl dílčí výhrady, jinak jsou ale jejich hodnoty podobné. „I když to občas zajiskřilo, nikdy jsme nepřekročili nějakou hranici,“ řekl. Názory a základní orientace obou kandidátů jsou podle něj podobné. „Stejně tak si nemyslím, že by témata, která paní profesorka přinesla do kampaně, měla skončit v prvním kole, protože jsme se v nich překrývali. Takže to vnímám jako přebrání štafetového kolíku,“ řekl.

„Soutěžení z prvního kola zůstalo v prvním kole, nyní jsme v kole druhém. Rozdíly v prvním kole jsou úplně zanedbatelné oproti rozdílům, kterým čelíme nyní,“ dodal Pavel.

Zmínil také podporu Andreje Babiše ze strany současného prezidenta Miloše Zemana. Vyzval všechny voliče, aby dorazili i k druhému kolu voleb.

Konkrétně bude mít podle něj podpora Nerudové podobu poskytnutí některých reklamních prostor, vystoupení bývalé rektorky na některých jeho akcích i právě pomoc ze strany dobrovolníků. „Společně to zvládneme,“ řekla Pavel na závěr.

„Zlo, které musíme porazit“

„Pořád je tady velké zlo. A to zlo se jmenuje Andrej Babiš. To zlo neodešlo a dostalo poměrně dost procent v těchto volbách. Nezapomínejme na to, že tady máme člověka, který vlastní mediální domy, politickou stranu, poslance. A teď bych chtěl vlastnit i Lány a Pražský hrad. A to zlo musíme společně porazit. Já bych chtěla pogratulovat demokratickému vítězi, což je Petr Pavel,“ prohlásila Nerudová již po sečtení hlasů v prvním kole.

Nerudová za Pavlem následně přijela i do jeho volebního štábu a pogratulovala mu. Přesnou podobu podpory domlouvali v pondělí.

V České televizi Nerudová v pondělí řekla, že „napne veškeré síly k tomu, abych mu pomohla, aby vyhrál, aby nebyl zvolen Andrej Babiš“. Přesnou podobu podpory teprve zveřejní i Fischer. Avizoval už, že Pavla podpoří i osobně na některých akcích.