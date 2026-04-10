„Donald Trump udělal pro snížení důvěryhodnosti NATO v posledních týdnech více, než se Vladimiru Putinovi podařilo za mnoho let. To samozřejmě není dobrá zpráva,“ řekl Pavel ve středu ve vysílání podcastu Ptám se já pro server Seznam Zprávy.
Tato slova český prezident pronesl během debaty se studenty na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Diskuse se účastnila také bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Pavlových výroků si všimlo hned několik zahraničních médií. Například vlivný britský deník The Guardian či ukrajinská tisková agentura RBC-Ukraine.
Pavel při debatě také zdůraznil, že Trump a další američtí představitelé nejsou při svém kritizování NATO féroví, protože zcela opomíjí fakt, že jde o obrannou alianci, nikoliv automaticky útočnou. „NATO není aliance, která bude automaticky pomáhat při válkách vedených mimo území aliance,“ sdělil český prezident.
Česká hlava státu také podotkla, že spojenci USA nebyli od samého začátku informováni o cílech Trumpovy operace v Íránu, přičemž Severoatlantickou alianci podle Pavla nikdo oficiálně nepožádal o spolupráci.
„Teprve když se válka začala vyvíjet asi nepředpokládaným směrem, tak Donald Trump prohlásil, že evropští spojenci se mají postarat o bezpečnou plavbu v Hormuzském průlivu, a když nedostal pozitivní odpověď, tak to považoval za zklamání pro celé NATO,“ popsal Pavel s tím, že Trump se chová nespravedlivě.
Trump Severoatlantickou alianci kritizoval při setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, s nimž se sešel v noci na čtvrtek.
Rutte po jednání řekl, že Trump je z NATO zklamaný, přestože valná většina evropských členů Aliance byla podle něj Spojeným státům během války proti Íránu nápomocna.
„NATO tu nebylo, když jsme je potřebovali, a nebude tu ani tehdy, až je budeme potřebovat znovu. Pamatujte na Grónsko, ten obrovský, špatně spravovaný kus ledu!!!“ napsal Trump po setkání s Ruttem velkými písmeny na své sociální síti Truth Social s odkazem na nedávný spor o autonomní území Dánska, členské země NATO, které chtěl Trump získat pro Spojené státy.
Bílý dům se k průběhu ani výsledkům schůzky oficiálně nevyjádřil. Podle Rutteho on a Trump vedli „upřímnou a otevřenou diskusi jako dva dobří přátelé“.
Odpudivá lidská bytost, řekl Pavel o Trumpovi
Sám Pavel v minulosti zastával vysoký post v rámci Aliance. V letech 2015 až 2018 působil jako předseda vojenského výboru NATO, po generálním tajemníkovi jde o druhou nejvyšší pozici v Severoatlantické alianci.
Pavel v minulosti o Trumpovi řekl, že je „opravdu odpudivá lidská bytost“. Uvedl to na začátku prosince 2022 ve vrcholící kampani před prezidentskými volbami v Česku v podcastu Standashow. Trump měl tehdy po svém prvním mandátu, Američané jej znovu zvolili hlavou státu předloni.
„Já jsem tu příležitost měl, protože jsem se s ním osobně setkal na summitu Aliance. A když jsem viděl, jak brutálně nakládal například s předsedou Makedonie nebo Černé Hory, kterého odstrčil, jenom aby byl rychle vidět v první řadě na společné fotografii, tak jsem ani neměl chuť si s ním podávat ruku. A doufám, že už tu příležitost ani mít nebudu,“ odpověděl tehdy Pavel na otázku, zda se setkal s Trumpem během jeho prvního prezidentského období a co si o něm myslí.