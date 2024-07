Prezident Pavel začal hledat cestu i k Trumpovi. Je potřeba navazovat kontakty, chválí ho Vondra

Před zahájením summitu Severoatlantické aliance ve Washingtonu zavítala hlava českého státu do sídla konzervativní a silně protrumpovské nadace The Heritage Foundation, která je úzce spojena s Republikánskou stranou. Připravuje už dokonce návrhy na přetvoření vládní administrativy v případě, že by Trump na podzim ve volbách zvítězil a stal se tak opět prezidentem.

Petr Pavel ve svém prohlášení uvedl, že k jednání v nadaci byli přizváni i zástupci dalších think tanků. „Bavili jsme o aktuální bezpečnostní situaci nejenom na Ukrajině, ale i v Izraeli, případně ve vztahu k Číně a k Tchaj-wanu. Bavili jsme se také o výhledech pro nadcházející americké prezidentské volby, o transatlantických vztazích, o NATO,“ zveřejnil na hradním webu.