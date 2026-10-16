2. října Pavel nepůjde k volbám, zveřejnil Hrad
Pražský hrad oznámil, že se prezident Petr Pavel kvůli soukromé zahraniční cestě nezúčastní komunálních voleb v Černoučku na Litoměřicku, kde má bydliště. „Prezidenta chyba v plánování mrzí,“ uvedla kancelář.
Hrad neuváděl konkrétní místo prezidentova pobytu s odkazem na soukromý charakter cesty. Zdůraznil však, že Pavel zůstává ve spojení s Kanceláří prezidenta republiky pro případ, že by bylo potřeba řešit mimořádnou situaci.
Pavel téhož dne odletěl do Maroka, kde se měl zúčastnit soukromé výpravy spojené s motoristickým sportem. Ještě ten den zveřejnil automobilový závodník Martin Prokop fotografii s prezidentem z Rallye du Maroc. Napsal, že ho Pavel navštívil na závodech.
6. října První dáma zkritizovala pravidla voleb
Do debaty o prezidentově neúčasti u komunálních voleb se zapojila také jeho manželka Eva Pavlová. Na sociálních sítích se zastala manžela a kritizovala stát za to, že lidem neumožňuje hlasovat flexibilněji. Podle informací iDNES.cz přitom sama několik dní před volbami odcestovala na Kanárské ostrovy. Nemohla tak také odevzdat svůj hlas.
„Stát poprvé pevně stanovil termín komunálních voleb přímo zákonem. Zároveň ale neudělal nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji, a to nejen ze zahraničí, ale ani z jiného místa v České republice, kde právě pracují, studují nebo tráví čas,“ napsala Pavlová na Instagramu. „Pokud chceme po lidech, aby se voleb účastnili, měli bychom jim zároveň pro to vytvořit podmínky,“ dodala.
Její příspěvek vzbudil rozporuplné reakce. Mnozí tvrdili, že Pavlovi v jeho tíživé situaci ještě více zavařila. „Paní Pavlová obvykle mlčí a k politice se nevyjadřuje. Domnívám se, že v tomto případě měla zůstat konzervativní,“ sdělil redakci iDNES.cz ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě Petr Macinka.
Pavlová se pak k vlastní neúčasti ve volbách vyjádřila o několik dní později. Uvedla, že její nepřítomnost není projevem nezájmu o veřejné dění ani o budoucnost obce. „Je to právo na odpočinek a víra v občany naší vesnice. Není důležitá má nepřítomnost, ale vaše hlasy,“ vzkázala. Zároveň znovu vyjádřila naději, že v budoucnu bude umožněno hlasovat i lidem, kteří jsou v době voleb mimo domov.
Na rozdíl od svého manžela se Eva Pavlová do Černoučku během volebního víkendu nevrátila.
Pár dnů před volbami Je to na Pavlovi, mlžil Hrad
S blížícím se volebním víkendem se pozornost přesunula od samotné dovolené k prezidentově rozhodnutí nehlasovat. Ani po několika dnech kritiky Pražský hrad podle svých vyjádřeních do médií nepočítal s tím, že by se prezident vrátil z Maroka, aby odvolil.
Mluvčí prezidenta Daniel Drake ve středu potvrdil, že původní stanovisko kanceláře stále platí. „Je to na rozhodnutí prezidenta. Nevolám mu. Prezident zvažoval a přemýšlel o tom, co to může přinést,“ sdělil iDNES.cz ředitel tiskového odboru Hradu Vít Kolář. Později však vyšlo najevo, že tehdy už bylo rozhodnuté, že prezident na volby přijede.
Podle informací zveřejněných serverem Novinky.cz prezident cestu plánoval už od předchozího roku. Původně měl počítat s tím, že odvolí o týden dříve, termín voleb se ale mezitím pevně stanovil na 9. a 10. října.
8. října Do Maroka odletěl soukromým tryskáčem
Den před volbami přinesl iDNES.cz informace o tom, jak se prezident do severní Afriky dopravil. Podle zjištění redakce odletěl 2. října z pražského Letiště Václava Havla soukromým letounem Gulfstream, který patří rodině podnikatele Pavla Hubáčka, zakladatele finanční skupiny Creditas. Stroj odstartoval krátce po 16. hodině a zamířil do marockého Ouarzazate.
Společnost Creditas potvrdila, že letoun byl v daném termínu pronajat soukromé osobě. „Jedná se o letoun rodiny Hubáčkových. V uvedeném termínu byl ale za standardních komerčních podmínek pronajatý soukromé osobě,“ uvedla ředitelka marketingu a komunikace Lucie Brunclíková.
Kdo let objednal a jaká byla jeho celková cena, tehdy ještě nebylo veřejně jasné. Hrad se odvolával na soukromý charakter cesty a odmítl poskytnout bližší informace. Později však mluvčí Hradu Vojtěch Šeliga informace iDNES.cz potvrdil. „S panem Hubáčkem se prezident osobně nezná. Letadlo si pronajala skupina účastníků a náklady si rozdělili mezi sebe, včetně prezidenta,“ doplnil.
9. října Fotografie s českým týmem pro Dakar
Zatímco se v Česku řešilo, zda prezident dorazí k volbám, z Maroka přicházely další informace o jeho programu. Česká společnost MM Technology zveřejnila fotografie ze setkání s Pavlem v bivaku svého závodního týmu. Firma vyvíjí a vyrábí závodní kamiony pro dálkové rallye, včetně Rallye Dakar.
„Díky za návštěvu, pane prezidente. Zpestřil jste nám den!“ napsala společnost k fotografiím. Uvedla také, že se zástupci firmy s prezidentem mluvili o závodění a Dakaru.
9. října Blesková otočka. Pavel nakonec odvolil
Původní plán se změnil v pátek, kdy Pavel nečekaně přiletěl z Maroka do Česka, aby se nakonec zúčastnil komunálních voleb. Do Černoučku dorazil v první den hlasování a svůj hlas odevzdal. Před novináři uznal, že prezident by měl jít příkladem.
„Volby jsem vždy považoval za důležité. Prezident by měl jít příkladem. Když jsem odjel na dovolenou, řekl jsem, že mě situace trápí,“ řekl po hlasování. Doplnil, že když se celá situace začala řešit a přicházela kritika, ještě neviděl žádné řešení. Řešení se nakonec našlo, byť bylo podle jeho slov technicky náročné.
Po odvolení se však prezident nevrátil do svého běžného pracovního programu. Zamířil zpět na letiště a pokračoval v cestě do Maroka. Podle iDNES.cz odletěl v 16:07 z Prahy do Casablancy soukromým letounem Hawker 900XP marocké společnosti Sarah Airways.
Z původně oznámené neúčasti u voleb se tak stala mimořádná letecká otočka mezi Marokem a Českem. Ta otevřela další otázky: kdo soukromé lety objednával, kolik stály a jak se prezident podílel na jejich úhradě. Přesto přehodnocení prezidentova postoje kvitovali zástupci všech stran napříč politickým spektrem.
13. října Politici žádali vysvětlení nákladů
Ani prezidentův návrat k volbám debatu neukončil. Pozornost se stále více soustředila na financování cesty, zejména na soukromý let z Maroka do Česka a následný návrat do Afriky. Poslanci ANO, SPD a Motoristů podpořili návrh Jindřicha Rajchla (SPD/PRO), aby Sněmovna prezidenta vyzvala ke zveřejnění nákladů a doložení jejich úhrady z vlastních prostředků.
Rajchl požadoval také informace o tom, kdo objednával letadlo, kterým Pavel přiletěl do Česka kvůli hlasování. „Tady jsme byli svědky toho, že prezident republiky si odcestoval soukromým proudovým letadlem na dovolenou v Maroku. Následně přicestoval jiným soukromým letadlem zpátky na volby a odcestoval znovu letadlem na pokračování své dovolené a zřejmě přicestuje dalším soukromým letadlem zpátky,“ řekl Rajchl.
Hrad již dříve uváděl, že výdaje spojené s cestou si prezident hradí sám.
15. října S kým Pavel tráví dovolenou?
Redakce iDNES.cz zjistila, že prezident na motocyklovou výpravu do pouště vyrazil mimo jiné s chirurgem Tomášem Šebkem a obchodníkem a marketérem Pavlem Kubíčkem. Oba patří mezi Pavlovy přátele a spojuje je také zájem o cestování na motocyklech.
Šebek je známý chirurg a účastník humanitárních misí. Vystoupil také na protivládní demonstraci na Letné pořádané spolkem Milion chvilek pro demokracii, které se zúčastnila i první dáma Eva Pavlová.
Kubíček se v 90. letech podílel na reklamní kampani pro finančníka Viktora Koženého, který se stal jednou z výrazných postav kuponové privatizace. V letech 1990 až 1998 působil jako spolumajitel a výkonný ředitel reklamní agentury Mark/BBDO.
Krátce po zahájení Pavlovy cesty v českých médiích zarezonovalo také jméno miliardáře Petra Šebora, jenž údajně jako blízký přítel hlavy státu utrpěl v Maroku vážná zranění při havárii jedné z bugin. Prezident se při nehodě nezranil, členové jeho týmu na místě pomáhali s první pomocí.
15. října Návrat Ryanairem
Pavel se z dovolené vrátil ve čtvrtek večer. Tentokrát ale nepřiletěl soukromým letadlem jako při své cestě do Česka během volebního víkendu, ale využil pravidelnou linku nízkonákladové společnosti Ryanair.
Z marockého letiště Nador odletěl přibližně v poledne místního času, do Prahy dorazil kolem 21. hodiny. Cestoval s přestupem ve francouzské Marseille.
Po příletu prošel prezident přes VIP prostory ruzyňského letiště, kde na něj čekala ochranka v přistavených limuzínách. V letištním areálu se zdržel jen několik minut a poté odjel.
Podle informací iDNES.cz se původně počítalo s tím, že Pavel využije k návratu opět soukromé letadlo. Nakonec ale zvolil běžnou linku. „Původně se měl prezident vracet opět soukromým letadlem. Nakonec ale vyhodnotil, že už by to bylo moc, tak se hledal linkový spoj,“ uvedl pro iDNES.cz člověk obeznámený s detaily prezidentovy dovolené.
16. října Prezident zveřejnil částky
Hned den po příletu Pavel vysvětlil, kolik ho lety mezi Českem a severní Afrikou stály. Za cestu do Maroka 2. října zaplatil 3 750 eur (91 tisíc korun), tedy svůj podíl na pronájmu letadla, které využil tým Fesh Fesh účastnící se Rallye du Maroc. Za soukromé lety mezi Prahou a marockou Casablancou během volebního víkendu pak uhradil dalších 15 tisíc eur (365 tisíc korun). Celkem tak za leteckou dopravu zaplatil 18 750 eur, v přepočtu zhruba 456 tisíc korun.
Pavel zdůraznil, že šlo o soukromou cestu a že Kancelář prezidenta republiky ji neorganizovala ani neplatila.
„Svá slova považuji za důležitá z hlediska transparentnosti a otevřenosti, z hlediska politického ovšem odmítám zasahování do svého soukromí,“ uvedl. V závěru prohlášení dodal, že věří, že je záležitost vysvětlena a uzavřena.