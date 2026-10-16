Kolik stála cesta k volbám? Pavel zveřejnil částku, odmítá ale zásah do soukromí

Pavel odletěl z Prahy do Maroka 2. října letadlem pronajatým pro potřeby týmu Fesh Fesh, který se účastnil závodu Rallye du Maroc. Organizátoři nabídli volná místa na palubě, přičemž prezident uvedl, že za své místo uhradil 3 750 eur, což je v přepočtu zhruba 91 tisíc korun. „Pan prezident se podílel na nákladech na dopravu adekvátně ceně za přepravu běžnou linkou v business třídě,“ potvrdil tým.
Do Česka se pak Pavel nakrátko vrátil minulý pátek po kritice veřejnosti, koaličních i opozičních politiků, že se kvůli soukromé dovolené nezúčastní obecních voleb v Černoučku na Litoměřicku, ačkoli sám v minulosti vyzýval k účasti ve volbách, zvláště těch komunálních. Původně avizovanou absenci u voleb uznal jako chybu, ze které se poučil. Do Prahy z marocké Casablanky přiletěl soukromým tryskáčem Hawker 900XP společnosti Sarah Airways.
„Pro cestu z marocké Casablancy do Prahy a zpět v termínu voleb jsem využil let soukromé marocké přepravní společnosti. Zajištění letu se ujal jeden z účastníků naší výpravy Tomáš Šebek, který mě spolu s Pavlem Kubíčkem a příslušníkem ochranné služby na cestě doprovázel. Za tuto cestu jsem uhradil z osobních prostředků 15 tisíc eur. To byl můj podíl na celkové platbě,“ upřesnila hlava státu.
Pavel označil své vyjádření k nákladům na dovolenou za důležité z hlediska transparentnosti, z politického hlediska ale odmítá zásahy do soukromí. „Věřím, že tímto je záležitost vysvětlena a uzavřena,“ dodal.
Z dovolené se vrátil nízkonákladovou linkou
Do Prahy ve čtvrtek po kritice tentokrát nepřiletěl soukromým tryskáčem, ale linkou nízkonákladové společnosti Ryanair. Podle informací iDNES.cz se Pavel vydal na cestu z marockého mezinárodního letiště Nador zhruba ve 12 hodin tamního času. Let byl s přestupem v Marseille. Pavel se má do úřadu oficiálně vrátit v pondělí 19. října.
Zveřejnění nákladů a vysvětlení okolností dovolené v Maroku žádali po hlavě státu poslanci vládní koalice. Poslanec za SPD Jindřich Rajchl v této souvislosti poukázal na rezignaci někdejšího německého prezidenta Christiana Wulffa v roce 2012, jenž čelil podezřením, že jako předseda vlády Dolního Saska trávil dovolené s podnikateli, kteří mu je platili.
Redakci iDNES.cz se také podařilo zjistit jména několika účastníků Pavlovy expedice do pouště. Byli mezi nimi například známý chirurg Tomáš Šebek nebo obchodník a marketér Pavel Kubíček.